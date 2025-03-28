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電價意外凍漲 工商團體：未來還是可能調漲

2025/03/28 20:14

電價審議會委員拍板4月電價「凍漲」。（資料照）電價審議會委員拍板4月電價「凍漲」。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕經濟部今日召開電價審議會，原先外界預期電價調漲，但最終拍板「凍漲」，工商界對此表示感謝和尊重，也有業界團體盼政府能調整能源政策，才能解決台電虧損問題。學者則推測，因為美國總統川普4月就會宣布關稅政策，台灣政府可能希望確定受到的衝擊，再來考慮電價調漲。

中央大學經濟系教授吳大任表示，對凍漲的結果感到意外，因為台電仍持續虧損，但補貼的預算在立院又無法得到支持，台電畢竟是企業，若持續虧損就無法進行正常投資、影響到供電品質；如今決定凍漲，後續要處理的就是虧損問題，若無法成功爭取到補貼，恐怕下次審議會還是會決定調漲。

吳大任認為，如果下半年沒有出現太嚴重的颱風影響農產品價格，全年CPI年增率很有可能維持在通膨警戒線2%以下；他也強調，控制物價的政治責任不應由台電背負，而是由相關部會會編列預算處理。

工業總會受訪表示，謝謝委員會做出的決議，政府有聆聽工商界產業和民眾的意見，未調漲電價，大家共體時艱。

三三會發布聲明表示，對於電價暫不調漲，工商界予以尊重，但之後還是有可能調漲，會對民生和產業造成重大影響；此外，政府以補貼、增資等方式協助台電解決財務缺口，這些也是人民納稅的錢，電價未來恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電。

三三會指出，根據台電資料，核電每度電成本新台幣1.09元，燃氣3.35元，外購風電6.98元，光電5.03元，因此只有增加核能發電，降低再生能源購躉購費率，台電發電成本才可能減少。三三會建議，政府應降低化石能源，提高綠色能源核電占比至少30%，核三廠延役，用新一代安全的核能技術，包括小型模組化（SMR）或第四代反應器發展核電。

三三會認為，未來調漲電價應納入全部用戶，可以採取不同的調漲幅度，並針對弱勢族群給予減免；另外，建議加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底，以因應通膨可能高漲，並鼓勵企業投資節能設施、鼓勵民生部門汰換耗能家電設備等。

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