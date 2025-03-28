經發局結合九大食品業者 推出「桃園味」智慧販售機

經濟發展局推出「桃園味」智慧販售機，結合七七巧克力共和國等九大食品業者暢銷商品，首日開賣就吸引不少人嘗鮮。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為推廣桃園在地食品產業，市府經濟發展局推出「桃園味」智慧販售機，結合七七巧克力共和國等九家食品業者共襄盛舉，今日在桃園市政府一樓大廳開賣就吸引不少人，有興趣的民眾於 4月底之前都可以嘗鮮。

販售的商品包含，七七巧克力共和國曲奇餅乾、中祥食品牛軋餅與雪花餅、手信霧隱城日式情懷常溫蒸果子與童趣風味的星星樂、北田食品鹹蛋黃蒟蒻糙米捲、豆之家元氣寶饌、「金格－卡司．蒂菈樂園」味覺的小菓子、乖乖食品水蜜桃乖乖、佳麗果物天然無糖果乾、郭元益糕磅蛋糕與法式牛軋巧克力。

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桃園市政府經濟發展局長張誠表示，此次精選9家食品大廠最暢銷的商品，中午府推出就大受好評，尤其是限量版的水蜜桃乖乖，一下就被搶購一空，也期望藉此打造智慧科技與行銷創新的示範展售平台，促進在地品牌能見度，更多活動詳情可至「桃好您的心」Facebook粉絲專頁查詢。

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