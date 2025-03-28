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一帶一路危險了？緬甸強震恐波及中緬油氣管道

2025/03/28 20:10

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7的淺層強震，震度強烈影響泰國、中國等周邊國家。（路透）緬甸28日下午發生芮氏規模7.7的淺層強震，震度強烈影響泰國、中國等周邊國家。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕緬甸週五（28日）下午發生芮氏規模7.7的淺層強震，震度強烈影響泰國、中國等周邊國家，這次地震引發中國對中緬油氣管道的擔憂，此管道連接緬甸位於孟加拉灣的皎漂港和實兌港，直達昆明，繞過繁忙的麻六甲海峽，也是「一帶一路」關鍵項目。

緬甸28日發生規模達7.7強烈地震，多地傳出災情。緬甸執政軍政府宣布6個地區進入緊急狀態，更罕見請求國際人道援助。

賴清德總統透過臉書表示，已請外交部，透過我國駐緬甸代表處、駐泰國代表處，了解當地災情資訊、掌握國人受災情況。並強調台灣會與國際社會一同關注救災進展，如有需要，台灣願意提供必要協助。內政部消防署已通知各輪值單位整備待命，相關單位也會持續掌握當地情勢，確保國人在外安全。

至於中國則擔心中緬油氣管道受損狀況。《南華早報》指出，能源豐富的緬甸是中國從中東進口石油和天然氣的戰略陸路通道，減少對美國主導的海上航線的依賴，縮短運輸時間，這次地震引發外界對中緬油氣管道的擔憂。

報導指出，中緬油氣管道連接緬甸位於孟加拉灣的皎漂港和實兌港，直達昆明，繞過繁忙的麻六甲海峽，這是「一帶一路」的重要組成部分，旨在增強中國的能源安全並實現供應路線多樣化。

四川省地質學家範曉（音譯）表示，此次地震對中國的影響並不大，但需要關注地震過後中國西南部地區的地震活動，中緬油氣管道所受的影響「需要根據災難報告進行評估」。

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