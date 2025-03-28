陽明斥資百億購入3艘甲醇雙燃料全貨櫃輪

陽明斥資百億元購入3艘甲醇雙燃料全貨櫃輪。圖非甲醇雙燃料全貨櫃輪。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）今（28）日宣布，向日本正榮汽船株式會社購入3艘由今治造船建造中8000 TEU級的新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，陽明表示，交易總金額介於美金3.39至3.6億美元，約新台幣108.27-114.98億元，新船預計2028至2029年竣工交付營運。

陽明2024年12月20日董事會核定以取得至多13艘8000 TEU至1.5萬 TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫。

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陽明指出，此次3艘8000 TEU級建造中全貨櫃船之購置，為新船布建規劃之第一階段執行，布建計畫中所餘艘數依內部採購程序作業進行，以確保中長期運力穩健供給與維持全球運輸服務品質。新世代船型配備節能型主機，預期新船交付後可較舊世代船舶立即節省燃油消耗，並藉由雙燃料預置規格亦可在替代能源使用上保留未來綠色燃料運用彈性。

陽明表示，貨櫃運輸產業面臨地緣政治變局、全球供應鏈重組與客戶綠色運輸服務需求之挑戰，將持續以提升船隊競爭力，除穩固既有運力外，亦積極強化優勢市場動能，加強區域航線布局以拓展運輸服務版圖。

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