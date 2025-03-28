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鴻海強化5G基礎設施佈局 向安科諾增資4.05億元

2025/03/28 19:27

鴻海持續強化旗下5G基礎設施佈局。（資料照）鴻海持續強化旗下5G基礎設施佈局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）2022年4月完成收購arQana無線通訊事業並與旗下AchernarTek Inc. 合併，成為集團間接持有全資子公司安科諾科技 （iCana），管理層為長期投資、持續強化旗下5G基礎設施佈局，今日透過控股公司向安科諾科技增資4億553萬6870元。

iCana是一家專門設計製造用於前瞻無線通訊系統（包含無線通訊基礎設施、互聯網和電動車）無晶圓半導體的供應商，在台灣、比利時、美國及新加坡均設有辦公室。2022年由鴻海集團收購，並與鴻海旗下美國子公司 AchernarTek Inc. 合併，成為鴻海旗下間接持有100%之子公司及事業單位，也是全球 RF 半導體元件供應商。

iCana辦公室位於新店寶高智慧產業園區內，目前資本額為6億8229萬9000元，後續將深化投入研發無線通訊基礎建設的高性能應用，同時強化 5G Sub-6 與毫米波的產品開發，以期在不斷成長的互聯網和電動車市場中擴大業務規模，支援鴻海與無線通訊市場客戶在車輛應用領域及 5G 基礎設施所需。

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