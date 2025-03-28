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全聯董事長林敏雄：今年營收拼2200億元

2025/03/28 18:52

全聯福利中心董事長林敏雄（中）今天證實，全台20家「大潤發」量販店預計第3季改名為「大全聯」，集團年營收將成長至2200億元。（記者楊雅民攝）全聯福利中心董事長林敏雄（中）今天證實，全台20家「大潤發」量販店預計第3季改名為「大全聯」，集團年營收將成長至2200億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心董事長林敏雄今天證實，全台20家「大潤發」量販店預計第3季改名為「大全聯」，集團年營收將成長至2200億元。

林敏雄表示，大潤發為全聯百分之百轉投資的子公司，為創造超市和量販店整合的營運綜效，大潤發將與全聯合併為1家公司，並以全聯為存續公司，待4月1日董事會通過後，4月2日正式對外公告，合併基準日暫訂6月1日。

全聯總經理蔡篤昌說，大潤發要改什麼品牌，內部曾討論過「全聯購物中心」、「全聯樂園」、「PX MART」等，最後決定改名為「大全聯」，結合全聯和大潤發熟悉的元素，「直接、好記」。

大潤發目前正職和兼職員工大約5000人，目前已有9成員工表達願意併入全聯，大潤發會員的相關權益也不受影響，將由全聯概括承受，全聯預計下半年公佈會員整合計劃。

林敏雄說，全聯2016年營收衝破1000億元，並以每年增加100億元的速度穩健成長，去年全聯1210家門市年營收超過1800億元，加上大潤發20家店年營收約290億元，合計達2100億元。

今年全聯總店數預計拓展至1250家，「大全聯」桃園青埔店可望9月開幕，除了實體門市，「小時達」外送平台和「全電商」等線上事業也將全力衝刺，帶動集團年營收成長至2200億元的目標。

「小時達」去年總訂單數突破1000萬張，年增24%，年營收超過60億元，今年將拉高單店的線上業績佔比；「全電商」電商平台今年品項數將擴增至50萬品項，營收挑戰2~3倍成長，今年線上事業年營收將衝破百億元。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，全聯PXPAY會員數高達千萬人，女性比重達65%，大潤發會員數318萬人，男女客層各半，全聯會員也比大潤發年輕，PXPAY將整合大潤發會員，打造為會員超級APP。

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