美國連38季蟬聯國銀海外最大曝險國

中央銀行最新統計，美國連續38季蟬聯我國銀海外最大曝險國。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據中央銀行最新統計，我國銀對美2024年底曝險金額達1819.85億美元，連續38季蟬聯我海外最大曝險國，對中曝險在2024年9月底以645億美元達到高峰後，過去十年呈現一路下降趨勢，至2024年底已降至469億美元。

中央銀行今日發布本國銀行國家風險統計，2024年底依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5994億美元，較2024年9月底減少1.81%，為連續四季上升後首度減少。

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央行金檢處副處長謝人俊指出，這一季的減少應該是暫時性現象，主要是銀行間資金拆存減少以及匯率因素影響。

因美元在去年第四季強勢，非美貨幣貶值，國家風險統計以美元計價，影響最後曝險金額的統計。

曝險前10大國家依序仍為美國、中國、盧森堡、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、韓國及法國，合計4432億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.93%。

以個別國家來看，美國這一季曝險金額減少49.88億美元最多。主要是去年第四季，金融市場對未來經濟前景存在不確定性，放款、投資、生產決策較為保守，也贖回投資所致，其中，基金贖回減少了18億美元。

對中國曝險減少13.28億美元，除人民幣貶值因素外，國銀在中國放款與債權投資也都減少。

謝人俊指出，中國自2020年1月新冠肺炎爆發後，最近幾年因地緣政治國際因素以及中國內部經濟問題不斷，使國銀對中國曝險逐年降低。

另外，若以本國銀行外國債權保證人基礎暴險淨額來看，印度則是首度闖入國銀曝險前十大。

謝人俊表示，主要是國際地緣政治影響供應鏈轉移，有些銀行、台商轉赴印度進行生產投資，不過目前總曝險金額約142.9億美元，還不是很大，後續可持續觀察。

美國連38季蟬聯我國銀海外最大曝險國。 （記者陳梅英攝）

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