習近平阻李嘉誠賣港口慘了？美前亞太助卿撂話曝北京下場

美國前亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為，北京應將李嘉誠港口出售案視為私人交易，若試圖干預，中國恐面臨美國採取進一步措施的風險。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長江和記（簡稱長和）將包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，出售給美商貝萊德持的投資集團，北京震怒力阻此筆交易。美國前亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）直言，北京應將此次出售案視為私人交易，若試圖干預，中國恐面臨美國採取進一步措施的風險，這也是美國前高級官員首次對此交易發表評論。

《南華早報》28日報導，康達曾在川普第一個任期擔任美國駐越南大使，拜登執政時期則擔任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，他是第一位對李嘉誠出售港口給美商貝萊德一事，發表看法的美國前高級官員。

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康達接受專訪時指出，華盛頓和北京正在採取針鋒相對的措施，為未來的貿易談判創造籌碼，（這筆交易）是中美競爭日益加劇的完美體現。

他說，「儘管北京方面明確表達對這筆交易的擔憂，我希望中國謹慎行事，因為這是一項私人交易」，倘若（中國）採取更強硬的措施，將有可能引起美國的反應，導致美中關係進一步複雜化，可能還會「破壞人們對這座城市（香港）的信心」。

他表示，香港仍然至關重要的金融和經濟中心，外界希望香港保留原有的重點領域。

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