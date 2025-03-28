AI晶片庫存告急 中國伺服器商：輝達H20已快用罄

輝達為中國市場推出的AI處理器庫存告急。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，中國最大伺服器製造商新華三集團（H3C）在客戶報告中表示，輝達H20晶片可能用盡，該款晶片是美國管制下，中國合法取得的最先進人工智慧（AI）處理器。

報導說，該晶片可能的供應吃緊，在中國科技企業積極擴大AI投資之際，恐對中國的AI雄心造成阻礙。

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新華三指出，「H20的國際供應鏈面臨重大不確定性；目前公司庫存幾乎使用殆盡」。此報告補充，擾亂全球貿易與關鍵原物料供應的地緣政治緊張，是導致該不確定性的主因，預料今年4月中旬才會有新出貨。

隨著企業爭相採用中國AI新創公司DeepSeek較低廉的AI模型，近幾月對H20晶片的需求激增。

路透上月報導，自DeepSeek 1月間成為全球關注焦點以來，騰訊、阿里巴巴與字節跳動加劇下單採購H20。

新華三也表示，4月20日以後的供應計畫也面臨原物料政策改變、運輸中斷與生產挑戰等的不確定性。

一名業界人士表示，目前中國市場上H20處理器十分稀缺，「我們被告知這些晶片可以取得，但在實際採購時，又被知會它們已經以更高價格賣出了」。據悉，美國官員正考慮禁止H20晶片出售中國。

在美國最新出口管制規範於2023年10月生效後，輝達推出H20，以合法出售中國AI處理器。分析師估計，2024輝達出售約100萬顆H20晶片，進帳逾120億美元。華為與寒武紀提供H20的中國國產替代晶片。

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