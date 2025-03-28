金寶斬獲AI機器狗專案 全年營收目標雙位數成長

金寶總經理陳威昌看好公司2025年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）總經理陳威昌今天在法說會表示，旗下代工（OEM）的AI伺服器L2板件已開始量產，未來目標致力於將既有產品線進一步結合AI，目前也已透過聯合設計製造（JDM）模式攜手客戶劍指AI機器狗，同時因應美國關稅、擴大在地製造能量，目標全年營收成長雙位數百分比。

金寶去年營收1644.05億元，其中消費性電子營收比重43.07%，影像產品25.08%，儲存裝置產品21.74%，網路通訊產品8.98%，其他1.13%。關於AI產品比重，陳威昌說，由於目前正值起步階段，貢獻程度尚不明顯，後續可望逐年提升佔比，印表機等產品也都可望導入AI功能。

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陳威昌提到，由於金寶原先就沒有人形機器人的相關業務，且已對於未來的營運計畫分配集團資源，因此不會考慮追趕，不過，由於競爭廠商未能完全客戶的機器狗專案，集團得以斬獲聯合設計開發的機會，從機構件切入整機製造，初步鎖定教育市場，後續導入AI功能可望會有更多應用。

談到外界關心的AI伺服器事業進度，陳威昌說，金寶在此部分為純粹的代工業務，已經預備從主板到機櫃的組裝能力，也朝向原廠委託設計製造（ODM）的商業模式發展，不過現階段仍主要為客戶代工L2板件與機構件，主要在墨西哥生產，現在並未觀察到產業需求受到美方關稅影響。

陳威昌提到，金寶今年在東南亞、拉丁美洲地區皆有新產能相繼啟動，其中，泰國的16個廠區當中，第15廠可望從下半年起量產印表機，第13廠、第14廠已經完成土建，產品線持續規劃當中；巴西聖保羅新廠4月量產，不排除因應美國關稅擴大生產規模；聖地牙哥租地興建的第2個廠區將強化既有的國防、醫療產品線，且在必要時可供仁寶（2324）、康舒（6282）等關係企業使用。

陳威昌強調，金寶與仁寶、康舒仍維持密切的合作關係，由於目前產業鏈都在配合下游客戶執行產地多元化佈局，因此金寶泰國廠已接受康舒委託生產大瓦特數的伺服器電源，也將優化直流快充充電樁產品，或許有機會承接仁寶的AI伺服器訂單。

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