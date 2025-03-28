加油再等等！下週油價估降1角或2角

下週油價預估汽油要降0.1或0.2元，柴油調降0.1元或不調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等！下週油價要降，中油吸收後，預估汽油降0.1或0.2元，柴油調降0.1元或不調整。

國際油價因美國擬對委內瑞拉油氣買家課徵25%關稅、4月起OPEC+擬實施補償性減產而上漲；中油累算至3月27日的調價指標，7D3B週均價為74.35美元，較上週72.58上漲1.77美元。本週新臺幣兌美元匯率為33.081元，較上週33.008元貶值0.073元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.4元，柴油調漲1.0元。

不過，中油啟動雙平穩措施，預估下週汽油降0.1或0.2元，柴油調降0.1元或不調整。若按預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元至28.7元、95無鉛汽油每公升30.3元至30.2元、98無鉛汽油每公升32.3元至32.2元、超級柴油每公升維持28.0元或27.9元。

實際調整金額，有待週日中午12點，由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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