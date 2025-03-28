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電價審議會登場 商總許舒博：330度以下民生用電應凍漲

2025/03/28 15:22

商總理事長許舒博建議，330度以下民生用電應凍漲。（資料照）商總理事長許舒博建議，330度以下民生用電應凍漲。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕電價審議委員會今天登場，結果將於下午4點出爐，由於千億補貼預算被砍，外界預期民生電價可能調漲。身為委員之一的商總理事長許舒博於會前受訪表示，少了千億的撥補，電價調漲「勢在必行」，但應以「穩民生」為優先考量，他將在會中主張330度以下的用電戶予以凍漲，因為330度本身已是非常節省的用電量，通常出現在經濟基礎不穩的家庭，而330度以上可以適度調高。

至於調幅應該如何，許舒博說，虧損的產業調幅應該小一點、獲利產業調幅可以高一點，例如小吃店、大飯店調幅應該不一樣，希望在產業界還是有分級標準，而不是一致性、齊頭式的調高，他也會在委員會中報告。

許舒博指出，工業用電、服務業用電和民生用電，分別約占所有用電的60%、20%、20%，也就是民生用電占比其實很小，是否有必要在這一塊大幅調漲，他認為有待商榷；如果連小吃店的用電都要調漲，物價一定會上漲、引發民怨。

許舒博的主張和台電相左，多年來只有微調的民生電價，台電力爭回歸至少20年前水準，即120度以下與121到330度都應「適度」調漲，若要「回到」2004年水準，每度差額約0.3到0.4元，最高漲幅恐達25％（120度以下每度從1.68元調高至2.1元）；但這兩段分別有382萬與526萬戶，合計高達908萬，占整體用戶6成以上，預料將有一番拉鋸。

許舒博也抱怨，電價審議委員會的資料應該更早提供給委員，但他直到中午才收到最終資料，而這些資料事實上和過去所知變化不大。他也強調，若最後做出會影響物價的調漲結果，引發民怨，立院不論朝野可能要各打五十大板，因為立法院已沒有互相溝通的管道，對產業、老百姓都不利。

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