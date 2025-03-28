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有大事要發生？巴菲特及李嘉誠狂拋資產囤現金 彭博專欄示警

2025/03/28 16:01

有大事要發生？巴菲特及李嘉誠狂拋資產囤現金 彭博專欄示警香港首富李嘉誠（左）及股神巴菲特（右）積極囤積現金。（路透、美聯社，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博專欄作家任淑莉（Shuli Ren）發布評論文章指出，巴菲特與李嘉誠是東西方最受尊敬的兩位投資大師，兩人都已年過90，年齡僅相差2歲，卻都在囤積現金，這是否預示著重大金融危機即將發生？無論如何，對投資人來說，現在是需要謹慎行事的時候了。

文章稱，巴菲特其下波克夏海瑟威的現金儲備已成為市場熱議焦點，目前帳上現金達到 3340 億美元，佔總資產的 29%，創歷史新高。

長江和記（長和）則自 2020 年以來就開始去槓桿，當年以 100 億歐元的價格，將其歐洲鐵塔資產出售給 Cellnex Telecom SA，此後該公司保留現金。近期更將大部分港口出售給貝萊德公司主導的投資集團，一旦交易完成，套現約190億美元，長和可能會擺脫債務。

文章提及，2家公司都具有在適當時機套現的悠久歷史。正如Nir ​​Kaissar 所寫，波克夏海瑟威的現金配置多年來變化很大，當美股變得昂貴時，它會增加現金配置，而當市場崩潰時，會進行資產配置。波克夏海瑟威對美國銀行的投資可以追溯到全球金融危機時期，迄今已產生超過 300 億美元的利潤。

李嘉誠對於何時出售資產的判斷力也令人驚嘆。1999 年，正值網路泡沫的頂峰時期，他以約 150 億美元的價格剝離英國行動電話營運商 Orange 的控股權。2017 年末，這位商人以創紀錄的 52 億美元價格出售香港中央商務區的一座摩天大樓。

僅僅一年多之後，香港的房地產行業就達到頂峰。從那以後，這棟高樓經歷一次大的更替；接手部分樓層的中國房地產開發商以為自己比李嘉誠更聰明，結果陷入困境，不得不賤賣。

可以肯定的是，2人的現金儲備並不一定意味著股市崩盤即將來臨。由於持有巨額股票，即使先知和超人能夠預測未來，他們也永遠無法在市場最高點退出。相反，他們必須在還有買家的時候退出。儘管如此，仍需要保持警惕，因為在市場大幅調整之後，可能就會出現一些好的交易。

對於被政治化的長和港口交易比較令人好奇。文章稱，只有兩個巴拿馬港口處於地緣政治目標之列，為什麼長和要出售其在香港和中國以外的所有業務呢？而且，目前港口營運利潤豐厚，去年息稅前利潤（EBIT）成長24% 。此外，隨著自動化程度提高，這項業務有望獲得更高的利潤。考慮到李嘉誠的過往舉措，懷疑他在財務狀況良好時出售港口，並非毫無道理。

在某種程度上，伯克希爾的囤積現金更為良性，也更容易理解。94 歲的巴菲特解釋，公司的大部分資金將投資於美國股票，我們都知道美股很貴，尤其是當涉及到這位傳奇投資者最喜歡的估值指標時，即股票市場價值相對於美國經濟規模的比率。

相較之下，正當經濟學家持續爭論全球貿易是否終結或只是重新規劃之際，李嘉誠決心出售長和的港口資產，這令人擔憂，他到底看到什麼？無論如何，對投資人來說，現在是需要謹慎行事的時候了。

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