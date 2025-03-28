大同智能與中部汽車簽署綠電協議 拼減碳1.1萬噸

大同子公司大同智能與中部汽車簽署綠電協議。圖為大同總經理沈柏延。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日宣布，旗下能源服務事業大同智能與中部汽車達成綠電採購協議，進行超過2000萬度綠電購售合作，透過此協議，中部汽車預計將減少約1.1萬公噸的碳排放，展現減緩全球暖化壓力及提升企業永續經營的決心。

大同智能持續耕耘再生能源與儲能領域，為客戶提供可靠穩定的能源選擇，如綠電供應與服務，確保客戶能夠在長期合作中實現能源結構的綠色轉型。

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大同指出，隨著各行各業對綠色能源需求的急劇增長，大同智能未來將持續拓展其綠電來源達到多元選項，為企業提供更加高效且環保的能源解決方案。

除了綠電供應，大同智能表示，公司還致力於提供創能、節能、儲能與用能的一站式淨零能源解決方案，將有助於企業加速實現能源的最佳利用，減少能源浪費，同時降低碳排放，為更多企業實現淨零排放目標，並為全球減碳努力貢獻力量。

大同智能也一直計畫進入資本市場，大同總經理沈柏延日前指出，母公司已經參與大同智能增資、達60億元，著眼今年在上市創新板掛牌。

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