晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大同智能與中部汽車簽署綠電協議 拼減碳1.1萬噸

2025/03/28 15:00

大同子公司大同智能與中部汽車簽署綠電協議。圖為大同總經理沈柏延。（資料照）大同子公司大同智能與中部汽車簽署綠電協議。圖為大同總經理沈柏延。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日宣布，旗下能源服務事業大同智能與中部汽車達成綠電採購協議，進行超過2000萬度綠電購售合作，透過此協議，中部汽車預計將減少約1.1萬公噸的碳排放，展現減緩全球暖化壓力及提升企業永續經營的決心。

大同智能持續耕耘再生能源與儲能領域，為客戶提供可靠穩定的能源選擇，如綠電供應與服務，確保客戶能夠在長期合作中實現能源結構的綠色轉型。

大同指出，隨著各行各業對綠色能源需求的急劇增長，大同智能未來將持續拓展其綠電來源達到多元選項，為企業提供更加高效且環保的能源解決方案。

除了綠電供應，大同智能表示，公司還致力於提供創能、節能、儲能與用能的一站式淨零能源解決方案，將有助於企業加速實現能源的最佳利用，減少能源浪費，同時降低碳排放，為更多企業實現淨零排放目標，並為全球減碳努力貢獻力量。

大同智能也一直計畫進入資本市場，大同總經理沈柏延日前指出，母公司已經參與大同智能增資、達60億元，著眼今年在上市創新板掛牌。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財