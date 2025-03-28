晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不僅金條夯、白銀也搶手！專家曝交易商直接去好市多搶買

2025/03/28 15:40

不僅金條夯、白銀也搶手！專家曝交易商直接去好市多搶買。（示意圖，彭博）不僅金條夯、白銀也搶手！專家曝交易商直接去好市多搶買。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普大打關稅戰，貴金屬價格紛紛刷新天價，現僅剩白銀尚未突破，然而在市場擔憂川普將金、銀、銅納入新貿易措施，專家表示，近期市場已出現搶購潮，不僅大量的白銀正從倫敦運往美國，有些交易商則直接去好市多（Costco）購買，在供應短缺下，預估下半年銀價將迎來大牛市，突破40美元，明年將直接來到50美元，一旦突破50美元關卡，短期內將飆抵100美元。

外媒報導，白銀又回到了鎂光燈下，在過去12個月上漲超過40%，交易價格超過每盎司34美元之後，白銀再次成為由散戶發起焦點。

這場線上運動在X等社交平台上越來越受歡迎，它呼籲在3月31日集體購買實物白銀，以挑戰支持者所說的「被操縱的」帳面市場。

這一策略讓人想起了2021年Reddit推動的白銀緊縮，不過這1次，投資者認為供應收緊、租賃利率上升以及帳面銀與實物銀的比率過熱，是他們認為情況有所不同的理由。

《白銀大牛市》（the Great Silver Bull）一書的作者Peter kraauth表示，目前約有2.23億盎司白銀淨空頭，這約佔年度礦山供應量的25%。如果你觀察帳面銀與實物銀的比率，我們看到的是378比1左右，遠超過任何其他金屬期貨市場。

另，現在可供投資的白銀比10年前少了，這可能會導致更大、更持久的白銀短缺。」

kraauth指出，白銀的工業需求目前約佔年度使用量的60%，高於10年前的50%。據白銀研究所稱，太陽能、電子產品和電動汽車推動了這一增長。
根據Metals Focus的數據，白銀已連續4年出現全球供應短缺，平均每年為2億盎司。Krath指出，這一缺口並不是由新的礦山供應來彌補的，而是由LBMA和COMEX等交易所減少庫存來彌補的。

Krauth表示，LBMA庫存在過去幾年中減少了40%至50%，很多正在流入紐約的私人金庫。他指出，在人們擔憂美國可能對金、銀、銅進口金屬徵收關稅，近期出現了搶購潮，預計在4月2日宣布關稅之前，大量白銀從倫敦轉移到了美國。

而白銀仍是唯一低於其1980年歷史高點的主要金屬，但Krauth認為，這種情況可能很快就會改變，他認為，今年下半年銀價可能達到40美元，明年可能達到50美元，如果白銀決定性地上破50美元，它可能在短期內升至70美元、80美元，甚至100美元。」
零售溢價仍處於高位，儘管金銀交易商的需求有所放緩，但機構的興趣正在上升。Krauth指出，一些交易商實際上是去好市多買白銀，一場運動正在發生。

對於新投資者來說，Krauth建議，如果有人沒有白銀，至少現在買一點。如果您希望更大的配置，請分批進場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財