不僅金條夯、白銀也搶手！專家曝交易商直接去好市多搶買。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普大打關稅戰，貴金屬價格紛紛刷新天價，現僅剩白銀尚未突破，然而在市場擔憂川普將金、銀、銅納入新貿易措施，專家表示，近期市場已出現搶購潮，不僅大量的白銀正從倫敦運往美國，有些交易商則直接去好市多（Costco）購買，在供應短缺下，預估下半年銀價將迎來大牛市，突破40美元，明年將直接來到50美元，一旦突破50美元關卡，短期內將飆抵100美元。

外媒報導，白銀又回到了鎂光燈下，在過去12個月上漲超過40%，交易價格超過每盎司34美元之後，白銀再次成為由散戶發起焦點。

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這場線上運動在X等社交平台上越來越受歡迎，它呼籲在3月31日集體購買實物白銀，以挑戰支持者所說的「被操縱的」帳面市場。

這一策略讓人想起了2021年Reddit推動的白銀緊縮，不過這1次，投資者認為供應收緊、租賃利率上升以及帳面銀與實物銀的比率過熱，是他們認為情況有所不同的理由。

《白銀大牛市》（the Great Silver Bull）一書的作者Peter kraauth表示，目前約有2.23億盎司白銀淨空頭，這約佔年度礦山供應量的25%。如果你觀察帳面銀與實物銀的比率，我們看到的是378比1左右，遠超過任何其他金屬期貨市場。

另，現在可供投資的白銀比10年前少了，這可能會導致更大、更持久的白銀短缺。」

kraauth指出，白銀的工業需求目前約佔年度使用量的60%，高於10年前的50%。據白銀研究所稱，太陽能、電子產品和電動汽車推動了這一增長。

根據Metals Focus的數據，白銀已連續4年出現全球供應短缺，平均每年為2億盎司。Krath指出，這一缺口並不是由新的礦山供應來彌補的，而是由LBMA和COMEX等交易所減少庫存來彌補的。

Krauth表示，LBMA庫存在過去幾年中減少了40%至50%，很多正在流入紐約的私人金庫。他指出，在人們擔憂美國可能對金、銀、銅進口金屬徵收關稅，近期出現了搶購潮，預計在4月2日宣布關稅之前，大量白銀從倫敦轉移到了美國。

而白銀仍是唯一低於其1980年歷史高點的主要金屬，但Krauth認為，這種情況可能很快就會改變，他認為，今年下半年銀價可能達到40美元，明年可能達到50美元，如果白銀決定性地上破50美元，它可能在短期內升至70美元、80美元，甚至100美元。」

零售溢價仍處於高位，儘管金銀交易商的需求有所放緩，但機構的興趣正在上升。Krauth指出，一些交易商實際上是去好市多買白銀，一場運動正在發生。

對於新投資者來說，Krauth建議，如果有人沒有白銀，至少現在買一點。如果您希望更大的配置，請分批進場。

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