新北青創土城電商基地啟用 拓展全球市場助青年圓夢

土城電商基地正式啟用，新北市政府青年局與電商產業龍頭合作，打造最強後盾。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第9處青創基地「新北青創土城電商基地」於今（28）日啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜體驗電商包貨作業，及驗收基地設施功能，強調政府將全力支持青年創業，讓優秀的電商團隊從新北出發，邁向全球市場。

侯友宜表示，隨著消費市場數位化，網路購物已成為經濟發展趨勢，然而，許多電商創業者在倉儲物流、品牌行銷、跨境拓展等方面面臨挑戰。因此，市府設立「土城電商基地」，透過資源整合、專業輔導與產業連結，協助新北電商創業者迎戰挑戰。該基地擁有優越的地理位置，並提供完整硬體設施，包括攝影棚暨直播間、高承重且挑高倉儲空間、專業貨梯與卸貨平台等，幫助創業者優化經營效率。

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此外，基地更串聯電商產業重要夥伴，如Amazon亞馬遜全球開店、CYBERBIZ 開店平台、新竹物流、綠界大數據等，讓創業者可運用倉儲、物流、金流等多元服務，提升品牌競爭力。

土城電商基地設有超大包貨區，提供電商出貨理貨使用。（記者羅國嘉攝）

青年局長邱兆梅指出，目前基地已招募20組電商新創團隊進駐，涵蓋數位轉型、品牌行銷、保健食品、香氛產品、多媒體製作等領域。基地開辦創業課程、講座、社群交流活動，並透過「教練陪跑計畫」提供客製化輔導，幫助團隊優化營運策略，拓展國內外市場。

對於青創基地的啟用，市議員林銘仁表示肯定，他說，其實給年輕人一個機會，這是政府應該要提供的，政府雖然無法直接補助資金等資源，但至少可打造一個創業平台，讓青年能夠儘快進入創業與職場。

林銘仁補充，幫助年輕人創業不只是提供平台而已，還包括資金、知識研習等支持，建議市府應該串聯專業資源，整合各種創業所需的要素，包括資金引進的媒合、技術的媒合、物流的媒合等，確保年輕人有更多實質的幫助，順利發展事業。

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