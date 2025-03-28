拿下李嘉誠43個港口之後 貝萊德64折拋售上海商辦退出中國房市

中國房市低迷，外資撤離，美商貝萊德拋售上海房產。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長江和記（簡稱長和）將包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，出售給美商貝萊德持的投資集團，重挫習近平所主導的一帶一路倡議，北京氣炸連日砲轟。除了李嘉誠甩賣資產外，貝萊德也以64折拋售在上海的最後一筆主要房產，價格降至9億人民幣（約台幣39.7億）。

《南華早報》28日披露，全球最大資產管理公司貝萊德，正以購買價3分之2的價格，出售其在上海的最後一項主要資產，退出中國房地產市場。

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知情人士透露，貝萊德正在以 9 億人民幣的價格，出售位於上海市普陀區長壽路的一座 27 層高的辦公大樓 Trinity Place。根據《南華早報》計算，此價格比 2017 年從香港上海聯合控股公司的收購價低了 34%。

此前，貝萊德因棄繳7.8億人民幣（約台幣34億）貸款，將位於上海陸家嘴金融區的濱江廣場兩棟辦公大樓，轉給渣打銀行接收，原因是這家全球最大資產管理公司即使給予30%的折扣脫手商辦，也找不到買家。目前，該商辦正以 7 億人民幣（約台幣30.8億）的價格出售給不良資產專業公司 DCL Investments。彭博指出，這比 2018 年的收購價便宜 40% 以上。

貝萊德不久前就開始撤離中國市場。根據 Private Equity International 去年 12 月報道，貝萊德去年 12 月將中國和香港排除在第六檔亞洲房地產基金之外，該基金的目標規模為 15 億美元（約台幣495億），預計今年完成募集，這是貝萊德首次將中國和香港排除在外。

報導稱，由於中國房地產市場低迷，貝萊德並非唯一減少在中投資的外商。MSCI 的數據顯示，到 2024 年，外國投資人連續第四年成為中國房地產市場的淨賣家，僅購買價值 59 億美元（約台幣1947億）的商辦、酒店、工業和零售資產，創2014 年以來最低水平。

最近貝萊德最受矚目的交易是3月4日其主導的財團宣布一項重磅交易，從長江和記手中收購43座港口資產，這筆交易正面臨來自北京的壓力，這項交易簽署期限為4月2日，距離現在只剩沒幾天，外界正在關注最後結果。

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