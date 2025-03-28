美加貿易戰爆發！加拿大總理開嗆：美加舊有關係已「結束」

川普宣布將自4月2日起對所有進口汽車及零件徵收25%關稅。加拿大總理卡尼說，這項舉措標誌著基於深化經濟融合的美加舊關係已經「結束」。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日宣布，將自4月2日起對所有進口汽車及零件徵收25%關稅，引發加拿大強烈反彈。加拿大總理卡尼（Mark Carney）週四（27日）強硬表示，這項舉措標誌著基於深化經濟融合的美加舊關係已經「結束」。

綜合外媒報導，卡尼痛批川普的關稅政策「不合理」，且明顯違反現有貿易協議，更直言這是「對親密盟友的背叛」。他宣示，加拿大將立即實施報復性關稅，並大幅減少對美國的經濟依賴，誓言重塑國家經濟戰略。

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美國去年汽車進口總額高達2400億美元，主要供應國包括墨西哥、南韓、日本、加拿大與德國。川普聲稱此次關稅為「永久性措施」，且不排除擴及汽車零件領域的可能性。此舉震撼北美汽車產業，加拿大朝野反應激烈。

保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）形容關稅「不公正且毫無挑釁動機」，新民主黨領袖更警告，若有汽車製造商因關稅政策而遷離加拿大，該公司將被禁止在國內銷售產品。

卡尼進一步透露，白宮方面已提出希望與加拿大進行通話，但他明確表示，在美國展現對加拿大「國家主權的尊重」前，不會展開任何實質性貿易談判。他強調，重新談判須建立在兩大前提之上：一是尊重主權，二是就經濟安全展開全面討論。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦對美國政策表達不滿，表示將於4月3日做出「全面回應」，並強調北美自由貿易協定的精神是「零關稅」。

面對盟友強硬反制，川普在社交媒體上警告加拿大及歐盟，不要試圖聯手對抗，否則將面臨更大規模的報復性關稅。不過，卡尼則引用魁北克著名政治口號「我們是自己家園的主人」作為回應，表態加拿大將以「戰鬥、保護、建設」的方式，迎戰這場貿易衝突。

此次貿易戰爆發正值加拿大即將於4月28日舉行大選，使政治局勢更加敏感。卡尼已明言，將積極尋求與法國、英國等傳統盟友深化經濟合作，以降低對美國市場的依賴。

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