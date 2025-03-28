桃園燈塔工廠城市論壇 聯電副總吳宗賢：AI是工具 人類才能引領改變

桃園市政府經濟發展局今天於桃園會展中心首次舉辦「桃園躍升燈塔工廠城市—智慧製造與衛星新視界論壇」，市長張善政與講者合影。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局今天於桃園會展中心首次舉辦「桃園躍升燈塔工廠城市—智慧製造與衛星新視界論壇」，上午場探討「AI 助攻製造升級，企業邁向燈塔工廠關鍵之路」，邀集國內燈塔工廠的標竿企業，分享成功經驗，其中，聯電副總經理吳宗賢分享AI人工智慧技術的應用經驗，也提醒企業經理人，AI僅是提供工具，人才是主角能夠引領改變。

經發局指出，燈塔工廠是由世界經濟論壇和麥肯錫公司共同推動，評選出運用人工智慧、工業物聯網、大數據等技術提升效能與獲利的指標型工廠，目前全球已累積189座燈塔工廠，其中台灣有5家企業獲選，包括台灣美光科技、群創光電、友達光電、鴻佰科技及聯華電子。

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聯電副總經理吳宗賢分享AI人工智慧技術的應用經驗。 （記者黃政嘉攝）

吳宗賢今天以聯電最大、最先進的晶圓12A生產基地南科廠為例，介紹聯電智慧製造成就，及燈塔工廠運營模式，他分享，聯電自2017年策略轉型專注特殊製程，需短時間開發，透過4IR技術，包括機器學習、智慧自動化工具等方式，大幅縮短產品交期，當中，強調以人本為精神，著重讓系統學習人的思考邏輯，而非人去學習如何使用系統。

吳宗賢說，過去的分析式AI，因為每一步過程都非常清楚，數據資料可信度高，現在的生成式AI算力非常強，但對企業來說，最大問題是常有「幻覺」， 同樣的問題，可能每次答案都不一樣，對它信心度不足而不敢用，因此需分析式AI與生成式AI相輔相成，把自主化工廠成立起來。

吳宗賢也以今年去瑞士達佛斯參加世界經濟論壇（WEF）的經驗，分享企業經理人的責任，不是說想做什麼改變的事，叫AI幫你完成，不要忘記，AI僅是提供工具，人才是主角能夠引領改變。

馬里蘭大學工業人工智慧中心主任李傑分享「燈塔工廠的核心技術與實踐」，他強調，燈塔工廠代表先進製造技術，並指出AI 與自動化技術的結合，將成為製造業升級的關鍵，推動製造業邁向燈塔工廠。李傑說，全世界在變，包括科技、社會、政策在變，產業也需要變，因此一定要懂得如何追求新的趨勢。

日月光副總經理李政傑講解日月光如何運用先進製造技術提升生產效率，群創協理廖健宏展示群創如何利用智能製造推動製造業轉型。

市長張善政表示，AI人工智慧現在風起雲湧，桃園市從兩年前開始推動智慧製造，今年又成立了智慧產業學院，希望桃園1萬多家的大、小工廠都能趕上這股潮流，這當中挑戰很多，有能力非常先進的，也有需要幫忙的，這麼多不同的形態，都希望能夠提升上來，燈塔工廠在國際上面，從WEF開始推動，什麼叫做燈塔？燈塔就是讓別人看得到你是怎麼做的，指引別人一條路，透過今天論壇，讓傑出企業發揮燈塔的功能，讓桃園更多業者參考。

經發局指出，此次論壇強調桃園在智慧製造與低軌衛星產業的領先地位，並展示其作為全球創新中心的發展潛力，透過政府、企業與學界的跨域合作與交流，桃園將成為數位轉型與產業升級的重要樞紐，推動台灣製造業與衛星產業的國際競爭力。

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