焦點股》緯穎：AI淪重災區 緯創陷百元保衛戰

緯創、緯穎皆看好今年AI伺服器助攻營收成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普關稅衝擊餘波盪漾，產業鏈一片風聲鶴唳，AI伺服器代工鏈淪為重災區，相關類股股價表現受到劇烈打擊，其中，緯穎（6669）今日中午12時30分一度觸及1750元、重挫5.14%，成交量1774張。此外，與緯穎合作關係密切的緯創（3231）則陷入百元關卡保衛戰。

緯穎指出，儘管美國總統川普的關稅措施影響客戶出貨決策，但伺服器已經成為產業剛性需求，因此旗下墨西哥工廠生產工作並未停歇，將有配套措施確保供應正常。董事會通過增資美國子公司及南部科學園區，以應對全球供應鏈變化，目前已根據客戶需求動態調整產能，並在陸續出貨輝達GB200新產品。

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緯創目前則在客戶要求之下，美國廠區將繼續擴張，而墨西哥廠區也將持續出貨，帶動全年業績、獲利同步優於去年表現。旗下AI伺服器今年第1季、第2季皆將逐季成長3位數百分比，並且顯著優於去年同期表現，倘若下半年市況沒有太大變化，第3季、第4季還可望維持成長趨勢。

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