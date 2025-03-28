晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》緯穎：AI淪重災區 緯創陷百元保衛戰

2025/03/28 13:34

緯創、緯穎皆看好今年AI伺服器助攻營收成長。（資料照）緯創、緯穎皆看好今年AI伺服器助攻營收成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普關稅衝擊餘波盪漾，產業鏈一片風聲鶴唳，AI伺服器代工鏈淪為重災區，相關類股股價表現受到劇烈打擊，其中，緯穎（6669）今日中午12時30分一度觸及1750元、重挫5.14%，成交量1774張。此外，與緯穎合作關係密切的緯創（3231）則陷入百元關卡保衛戰。

緯穎指出，儘管美國總統川普的關稅措施影響客戶出貨決策，但伺服器已經成為產業剛性需求，因此旗下墨西哥工廠生產工作並未停歇，將有配套措施確保供應正常。董事會通過增資美國子公司及南部科學園區，以應對全球供應鏈變化，目前已根據客戶需求動態調整產能，並在陸續出貨輝達GB200新產品。

緯創目前則在客戶要求之下，美國廠區將繼續擴張，而墨西哥廠區也將持續出貨，帶動全年業績、獲利同步優於去年表現。旗下AI伺服器今年第1季、第2季皆將逐季成長3位數百分比，並且顯著優於去年同期表現，倘若下半年市況沒有太大變化，第3季、第4季還可望維持成長趨勢。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財