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下週一排審核電廠延役 藍：核安無虞下延長機組年限

2025/03/28 13:43

國民黨立委葛如鈞受訪。（資料照）國民黨立委葛如鈞受訪。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立法院教育及文化委員會召委葛如鈞，於下週一（31日）排審《核子反應器設施管制法》草案，主張在確保核安無虞的前提下，適度延長核電機組運轉年限，並賦予已除役機組重啟可能性，以建立更穩定、低碳、多元的能源結構。

葛如鈞表示，美國在能源政策上已清楚指出核能的重要性，AIT處長谷立言接受媒體專訪時就說過，「美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源。」近期谷立言又在美國商會活動中，再次強調可為台灣提供全方位的能源解決方案，「從地熱、到核能、再到先進的電網技術」，於3月24日又三度於AIT官方臉書引述谷立言於美國商會謝年飯致詞內容，等於短期內似乎三度暗示賴政府擁核。

葛如鈞指出，國際社會包括美國、日本、韓國、瑞典等國家都開始核電復興，核電已被視為兼顧能源穩定與減碳目標的務實路徑。葛如鈞強調，「能源安全就等於國家安全」，台灣若持續執著於非核路線，恐將在國際能源競爭中落於人後。

葛如鈞進一步表示，國內產業界也對核能釋出支持訊號。和碩董事長童子賢日前即透過錄影方式參與「核管法」修法公聽會，公開表達對核電的支持，並呼籲政府應重新審視整體能源政策方向，突顯企業界對穩定供電的強烈期待。

葛如鈞指出，根據經濟部資料，預估至119年，全國總用電量將成長超過12%，其中 AI 產業用電更將從112年的24萬瓩激增至117年的224萬瓩，成長近8倍。葛如鈞指出，台灣目前核能發電占比僅剩約 3%，今年5月17日最後一個機組關機後，恐將歸零，若無及時調整政策，將使我國更加依賴高碳排的火力發電，不僅不利減碳，亦與《氣候變遷因應法》目標背道而馳。

「國民黨提出的修法版本，是理性、務實，且和平、多元的政策選擇。」葛如鈞說明，修法內容參考國際做法，讓運轉中核電廠得經主管機關確認安全無虞後，延長運轉年限至最少60年，亦賦予已停機機組重啟機會，全案仍交由核安機關專業審查，符合法治原則與國際規範。

葛如鈞最後強調，賴清德政府不應忽視多數的台灣民意，必須正視核能在台灣能源政策中的重要性，核能不只是選項，更是台灣能源安全與國際競爭力的戰略核心。

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