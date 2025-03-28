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台股3月下殺逾千點將護盤？卓榮泰：未嘗不是重返高點的契機

2025/03/28 11:26

行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委一同迎接院長隨後並發表談話。（記者田裕華攝）行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委一同迎接院長隨後並發表談話。（記者田裕華攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕台股3月至今已下跌逾千點，外界關注政府會否出手護盤。對此，行政院長卓榮泰今（28）日表示，台灣的經濟體質相當健全穩定，國內股市長期呈現穩定趨勢，因應全球關稅、貿易大變局，這對台灣來說未嘗不是重新站在一個高點的契機。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，會前接受媒體聯訪。卓表示，台股相當長時間穩定站在2萬點以上，且我國經濟體質健全穩定、投資人信心也相當堅強，尤其在國內高科技、以及所有供應鏈上，面臨非常大的世界供應鏈重組過程，「我們已經取得有利地位」。

卓榮泰評估，在多重因素下，國內股市長期以來還是呈現穩定趨勢，當然有其節奏性盤整、階段性起伏，投資者心裡都知道。

卓榮泰表示，因應全球關稅、貿易大變局，只要投資者能夠穩定、國內產業持續在國內外多元發展，以台灣的經濟體質、匯率穩定，相信這對未嘗不是一個重新站在高點的契機，「我們努力一起把台灣推向另一個高峰」。

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