調查局抓「中」企非法在台挖角 中芯國際名列其中

調查人員赴疑似非法在台挖角我高科技人才的中企處所搜索。（調查局提供）

〔記者王定傳／台北報導〕調查局自2020年底成立專案偵辦，防堵「中」企違法在台挖角及從事業務活動，迄今已偵辦逾百案，今年3月18日至27日再報請台北等6個地檢署動員180人，同步偵辦11家中企非法在台挖角我國高科技人才；其中，新竹縣調查站發現，被美國列入實體清單的中國晶圓代工龍頭中芯國際，竟以薩摩亞商做為掩護，假僑外資名義來台設立分公司並在台挖角我國高科技人才。

調查局指出，高科技產業為我國經濟命脈，其中擁有半導體技術之公司及相關產業鏈更是維持我國經濟實力的「護國群山」，相關產業人才因而成為「中」企鎖定挖角對象，為防堵「中」企違法在台挖角及從事業務活動，調查局自2020年底成立專案偵辦此類案件，迄今已偵辦逾百案。

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調查局歸納偵辦案件態樣，「中」企多透過「假台資或假僑外資、真中資來台設點」、「未經核准私設據點」、「透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工」等方式掩飾身分，藉此非法在台挖角我高科技人才。

調查局自去年12月起即規劃本次同步執行事宜，經過縝密蒐證，於事證完備後，即報請臺北、新北、士林、桃園、新竹及台南6處地檢署，指揮調查局7個外勤處站於3月18日至27日，同步偵辦11家中企來台非法挖角案，總計動員逾180人次，搜索34處所，詢問90人次。

其中，台北市調處偵辦「中」企鈞茂電子有限公司涉嫌不法案；新北市調查處偵辦「中」企奧海科技股份有限公司及雲合智網技術有限公司2家公司涉不法案；桃園市調查處偵辦中穎電子公司及上海同星智能公司；高雄市調查處偵辦富滿微電子集團及上海南芯半導體公司；台南市調查處及新北市調查處共同偵辦深圳通銳微電子公司。

調查局發現，深圳通銳微電子曾入圍中國國家工信部發布的第5批專精特新小巨人企業公示名單，該公司卻在我國台南、新竹私設2處據點，由中國總公司人員以線上面試方式挖角高科技人才並支付薪資，在台研發成果亦均透過「騰訊系統」回報中國總公司。

調查局指出，另一家「中」企雲合智網公司負責高端網路晶片研發，自2020年成立以來，已挖角大批來自英特爾、微軟等知名企業高科技人才，協助推進中國「東數西算」戰略，該公司先以「假台資」名義在台申設公司，為規避查緝，透過股權變動轉為新加坡商「假僑外資」身分，並迂迴透過新加坡公司匯入營運費用，藉以在台違法從事業務並挖角我國晶片設計工程師。

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