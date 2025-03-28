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不愧是股神！巴菲特旗下波克夏 股價37天暴漲10萬美元

2025/03/28 12:24

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（彭博）「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近期表現強勁，投資人紛紛湧入這家專注於「價值投資」的企業，波克夏A類股「BRK.A」在短短37個交易日內，就大漲了10萬美元，本週股價首次突破80萬美元大關。BRK.A週四（27日）收在80萬1950美元，漲幅0.37%。

《商業內幕》報導，BRK.A在2024年8月首次達到70萬美元，但後來在2024年第4季以及2025年1月，短暫跌破這個水準，到了今年2月4日，BRK.A收盤價再度突破70 萬美元，而自那時算起，BRK.A僅花了37個交易日就上漲了10 萬美元。

相比之下，BRK.A花了41年，股價才在2006年時，首次突破10萬美元大關。

2025 年以來，波克夏表現強勁，股價年初至今已上漲 18%，遠勝標普 500 指數同期 3% 的跌幅。

投資人之所以爭相買進波克夏股票，主要是波克夏目前持有高達3340億美元的現金儲備。因此若市場大幅度回調，波克夏可望利用這筆巨額資金進行投資，更進一步受益。

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