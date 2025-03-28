電價漲聲起 台電邀台南用電大戶教節電省錢撇步

台電台南區處舉辦用電大戶座談會，推動用電自主管理、深度節能策略。（圖由台電台南區處提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕國內電價傳出「漲聲」！台電台南區營業處近日舉行2025年度用電大戶座談會，邀請台南地區契約容量1000瓩以上的高壓用戶109戶、共139人參加，涵蓋製造業、零售、旅宿、醫療及大專院校等多元產業。台電人員就「時間電價、需量反應負載管理措施及深度節能」等議題，教用電大戶節電省錢的技巧。

台電台南區處表示，時間電價是台電以價格為指標，引導用戶用電行為的制度，透過不同時段的電價差異，鼓勵用戶儘量避開尖峰時段（高電價）用電，並移轉到離峰時段（低電價）用電；另，台電還推出「批次生產時間電價」，該電價在尖、離峰的價差達6~7元，且離峰時段長達18小時，提供高耗能企業在離峰時段連續生產的新選擇。

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而需量反應負載管理措施，則是透過提供價格誘因，鼓勵用戶移轉到離峰時段用電。上述這些措施有助於企業調整生產流程，降低電費成本，並協助國家電力供應的穩定。

台電台南區處配合政府推動深度節能計畫，秉持「台電健檢先行，企業節能好行」的理念，於2021年即成立節能服務團，以專業的能源量測儀器（如電力分析儀、紅外線熱顯像儀…等）檢測設備用電效率並提供分析報告，協助企業提升能源使用效率，促使超過1萬瓩的大用戶節電成效從1%提高到1.5%，讓企業以符合成本效益方式，達到省電、減碳的雙重成效。

隨著國家再生能源發展政策推動，太陽光能的發電占比逐年增加，電力系統的尖峰負載時間從中午時段轉移至下午4時至晚間10時，電力系統的需求面管理越來越重要。會中特別邀請節能成效顯著的典範企業到場，台電台南區處頒發感謝狀表揚，業者也不吝分享其利用申請批次時間電價並調整生產流程和員工上班時間等策略。

台電台南區處與用電大戶座談會，透過面對面節電技術及成功案例的分享與桌邊專人服務的客製化建議，建立與大用戶優質的溝通管道，鼓勵用戶依其用電特性調整生產製程，搭配適合措施，不僅減少電費支出，也有助於平衡用電尖峰負載，共創雙贏。提醒民眾若對「新尖、離峰時間電價」或深度節能有任何問題，可透過「台電 1911 客服專線」詢問，或到該處營業課、服務中心或節能課，都可獲得專人解說服務。

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