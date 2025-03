ChatGPT生圖讓GPU快燒壞！OpenAI出招：免費用戶限3張

ChatGPT最近推出的圖像生成功能,受到大量用戶熱烈使用。(路透)

林浥樺/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)週四(27日)表示,本週稍早推出的 ChatGPT 圖像生成功能,受到大量用戶熱烈使用,導致公司伺服器超載。奧特曼對此戲稱「我們的GPU快燒壞了」,並透露未來ChatGPT免費用戶未來每天只能生成最多3張圖片。

奧特曼在社交平台 X 上發文表示:「看到大家這麼喜歡 ChatGPT 生成的圖像真的很有趣,但我們的 GPU 快燒壞了。」他並補充說,OpenAI將暫時限制該功能的使用,並努力提升其運行效率。

OpenAI週二(25日)推出了 ChatGPT 的內建圖像生成功能,可用於創建各類高品質圖像,包括圖表、資訊圖、名片以及商業素材等,甚至可以根據現有圖片進行藝術創作。該功能從週二起向 ChatGPT PLUS、Pro 和 Team 方案的用戶開放,使用GPT-4o模型的免費用戶也可體驗。OpenAI 表示,ChatGPT Enterprise 和 Edu 用戶將在下週獲得使用權限。

自該功能上線以來,許多用戶開始在X和其他社交媒體平台上,分享 AI 生成的動畫風格圖片,迅速掀起熱潮。奧特曼本人也將自己的 X 平台大頭照,更換為該功能生成的圖像。

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



but our GPUs are melting.



we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!



chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.