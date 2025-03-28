中國大吃豆腐！剛果「1協議」虧43億被當盤子 怒揭「暗黑條款內幕」

剛果與中國財團的1項新採礦協議引起剛果民間組織不滿。示意圖。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕剛果與中國財團的1項新採礦協議引起剛果民間組織不滿，聲稱新協議對剛果超「虧」，根本沒有討到一點好處，披露光是2024年，剛果就因協議白白損失1.32億美元（約新台幣43億元），並曝光協議「不公平」地方。

法國廣播公司（RFI）報導，這項「世紀合約」最初於2008年在時任總統卡比拉（Joseph Kabila）簽署，該協議允許中國公司開採廣泛的銅和鈷礦，以換取基礎設施開發。

請繼續往下閱讀...

該協議於2024年初重新談判，旨在為剛果人帶來近40億美元（約新台幣1325億元）的額外利益。然而監督機構認為，新的條款未能糾正先前的不平衡現象。

剛果民間組織CNPAV聲稱，新採礦協議好處明顯偏向中國企業，光是2024年，就導致剛果白白損失1.32億美元，因此希望政府能重新談判，已達成更公平的協議。

CNPAV提出的主要擔憂之一，是基礎設施融資對銅價波動的依賴。根據修訂後的條款，剛果將在20年內的每1年，獲得3.2億美元（約新台幣106億元）用於道路基礎建設。

然而，只有銅價保持在每噸8000美元（約新26萬元）以上，才能保證這些款項正常支付，CNPAV警告，若銅價跌破每噸8000美元門檻，「國家得到的補貼就會減少，甚至得不到補貼」。

除此之外，即使銅價飆升至每噸1萬2000美元（約新39萬元），剛果方仍將只能獲得相同的3.2億美元，使該國無法充分受益於市場上漲。

對該協議的另1個批評在於其固定的支付結構，無論開採的礦物量有多少。CNPAV提出：「1家生產10萬噸銅的公司付了3.2億美元，而若生產了20萬噸或40萬噸的，還是支付了同樣的金額（3.2億美元），這怎麼能理解呢？」

CNPAV成員Baby Matabishi表示：「一切都取決於銅的價格。銅的價格波動性和不確定性，使我們不一定能保證一定拿的到3.2億美元的資金。」

CNPAV同時譴責了剛果政府持續給予中國企業免稅的政策，這導致剛果民主共和國每年損失至少1億美元（33億美元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法