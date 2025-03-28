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川普汽車關稅犧牲品？美國100萬元以下汽車恐消失

2025/03/28 13:59

外媒指，3萬美元以下的汽車，可能成為川普新關稅的犧牲品。（法新社）外媒指，3萬美元以下的汽車，可能成為川普新關稅的犧牲品。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普祭出25%汽車關稅，重擊「非美製造」汽車產業。市場傳出，美國本地車商也調整策略，打算放棄大部分乘用車市場，優先考慮利潤更高的跨界車和SUV。《彭博》指出，3萬美元（約新台幣99.4萬元）以下的「經濟型」車款，恐成為川普關稅的犧牲品。

據報導，美國政府這波25%汽車新關稅將於下週生效，預計將導致新汽車價格上漲數千美元，這對低階車型衝擊最大，新車售價低於3萬美元、約20款「經濟型」車款，恐無法在美國市場生存。

專家指出，新汽車關稅將迫使汽車製造商做出艱難的決定來應對額外成本，這可能會導致價格上漲、優惠減少。因此，未來新汽車價格將超出許多美國人的負擔能力，尋找廉價汽車將變得更加困難。

分析師指出，在加拿大或墨西哥組裝的汽車，成本平均將上漲5855美元（約新台幣19.4萬元），新關稅將推高整個汽車行業的成本，未來新車售價恐大漲數千美元、甚至突破1萬美元（約新台幣33.14萬元），這種影響性將在美國低價市場明顯顯現，「經濟型」汽車恐將消失。

據了解，目前在美國銷售的「經濟型」車款，包括為美國通用汽車，福特及南韓起亞、現代等汽車製造商在美國境外生產。至於日本本田及豐田也推出數款「經濟型」車款，但是在美國當地生產。

摩根大通瑞安·布林克曼在研究報告中表示，如果關稅完全轉嫁給消費者，美國汽車價格可能平均上漲11.4%，這高於他先前對加拿大和墨西哥進口產品徵收 25%的關稅將增加5.7%的預估。

由於未來美國恐面臨高昂的新車價格，當地消費者已出現轉往二手車租賃市場。截至週四中午，美國二手車經銷商CarMax和Carvana的股價均小幅上漲，汽車租賃公司Hertz股價則飆升27%，創下3年多來的最大盤中漲幅。

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