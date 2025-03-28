黃金又見新天價！創新紀錄「關鍵」揭曉

週四（27日）黃金價格跳漲逾1%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（27日）黃金價格跳漲逾1%，再度刷新歷史天價，因美國總統川普宣布的新汽車關稅在全世界掀起貿易緊張、並導致股市重挫，使投資人紛紛躲進安全避險資產。

紐約黃金期貨上漲1.3%，報每盎司3061美元，稍早盤中曾觸及 3071.30美元的空前新高；黃金現貨價上漲1%，報每盎司3050.32美元，稍早盤中曾創下3059.30美元的歷史新高。

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金價今年來已經 17 度刷新高。RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「看起來，我們將看到黃金期貨很快漲到3100美元，主要觸發因素是避險買盤」，這是由川普關稅計畫引發的不確定性導致的。

就在川普宣布4月2日起對進口汽車課徵25%關稅後，從加拿大到法國政府，紛紛威脅祭出報復措施。全球股市下挫，國際大車廠的股價也暴跌。

Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說，金價的漲勢也從強勁的央行買盤和ETF需求中，獲得支撐。

投資人正在等待本週五公布的美國個人消費支出（PCE），以研判美國聯準會（Fed）的降息路徑。Fed上週決議按兵不動。

高盛近日將2025年年底的黃金目標價，從每盎司3100美元提高到3300美元，理由是ETF流入比預期強勁，而且央行需求持續。

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