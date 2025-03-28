晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美經濟陷「零見度迷霧」中！聯準會巴金警告：企業面臨癱瘓

2025/03/28 09:28

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金（路透檔案照）美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟陷入「零見度迷霧」中，里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Barkin）表示，川普政府的新政策，造成了一種不穩定感，企業因政策優柔寡斷，而「被凍結」或「癱瘓」，另消費者表現出謹慎的跡象，他警告，因為華盛頓的所有快速變化，給經濟造成了「零見度迷霧」。

外媒報導，巴金週四在維吉尼亞州列剋星敦的1次演講中表示，最近關稅、移民、稅收、監管和政府規模的所有變化，使得人們幾乎不可能弄清楚經濟的走向。

從中期來看，人們可以爭論這些政策的利弊，但從短期來看，變化的速度似乎已經造成了一種不穩定感，隨著這一切的變化，一團濃霧已經降臨，這不是每天都「預測很困難」的霧，而是1種「零見度」，靠邊停車並打開你的危險類型的霧。

巴金進一步指出，缺乏不確定性也延伸到聯準會，在迷霧開始散去之前，央行不太可能改變利率。

巴金說，我們（聯準會）面臨著與企業和消費者相同的迷霧，他舉例說，1個人怎麼在霧中開車？小心而緩慢地停車，如果有安全的地方可以靠邊停車，您可以這樣做，以避免遇到麻煩，而這就是我們現在的位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財