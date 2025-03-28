美經濟陷「零見度迷霧」中！聯準會巴金警告：企業面臨癱瘓

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟陷入「零見度迷霧」中，里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Barkin）表示，川普政府的新政策，造成了一種不穩定感，企業因政策優柔寡斷，而「被凍結」或「癱瘓」，另消費者表現出謹慎的跡象，他警告，因為華盛頓的所有快速變化，給經濟造成了「零見度迷霧」。

外媒報導，巴金週四在維吉尼亞州列剋星敦的1次演講中表示，最近關稅、移民、稅收、監管和政府規模的所有變化，使得人們幾乎不可能弄清楚經濟的走向。

請繼續往下閱讀...

從中期來看，人們可以爭論這些政策的利弊，但從短期來看，變化的速度似乎已經造成了一種不穩定感，隨著這一切的變化，一團濃霧已經降臨，這不是每天都「預測很困難」的霧，而是1種「零見度」，靠邊停車並打開你的危險類型的霧。

巴金進一步指出，缺乏不確定性也延伸到聯準會，在迷霧開始散去之前，央行不太可能改變利率。

巴金說，我們（聯準會）面臨著與企業和消費者相同的迷霧，他舉例說，1個人怎麼在霧中開車？小心而緩慢地停車，如果有安全的地方可以靠邊停車，您可以這樣做，以避免遇到麻煩，而這就是我們現在的位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法