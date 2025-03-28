世界最美麗12個捷運站、台灣「這1站」名列 ! 英媒讚 : 「絕對值得一看」

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台灣高雄捷運「美麗島站」名列世界上最美麗的12個地鐵站。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球城市大眾運輸系統各有風貌，部分城市的地鐵站設計可紓解乘客心情的主題。英國雜誌《Time Out》指出，世界上設計最令人難以置信的12個地鐵站，包括義大利令人「驚嘆」、美國的電影主題盛會，而台灣美麗島站則「絕對值得一看」。

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《Time Out》認為，旅行中，有時候重要的不是目的地，而是在於「旅程本身」。世界最美麗的12個地鐵站令人印象深刻，甚至堪稱藝術品，推薦全球旅人前往造訪。

據報導，世界最美麗的12個地鐵站，位於歐洲有7個，包括法國巴黎、義大利拿波里、葡萄牙里斯本，德國慕尼黑、瑞典斯德哥爾摩、匈牙利布達佩斯、英國倫敦。

亞洲地區有4個，包括泰國曼谷、烏茲別克首都塔什幹、中國成都，以及台灣高雄。美洲地區僅美國洛杉磯。

據報導，巴黎Arts et Métiers地鐵站是由比利時漫畫家 Francois Schuiten設計，其靈感來自儒勒凡爾納的科幻小說。車站裡的蒸氣龐克風格，讓乘客彷彿身處一艘銅製潛水艇內。

《孤獨星球》將拿波里托萊多地鐵站描述為「令人驚嘆」。乘客沿著50米的下降路徑進入車站內部，黑暗變成了光明，大地變成了大海，將乘客帶到海平面以下的平台。

位於葡萄牙里斯本的奧萊亞斯（Olaias）地鐵站，是以馬賽克般的彩色玻璃裝飾。特過光源照射，讓乘客沐浴在不同顏色的光線中，宛如站在巨大的萬花筒裡。

德國慕尼黑Westfriedhof地鐵站其燈光設計，有時被廣告公司用作照片主題，或用於唱片封面。位在月台上的11盞超大燈，其燈具顏色為藍色、紅色和黃色，溫暖的黃光，有助於乘客等待列車時心情更加愉快。

倫敦地鐵的甘茨山站於1947年開通，由著名建築師查爾斯霍爾頓設計，車站內拱形天花板和精細的對稱性營造出一種細長的效果，設計靈感來自俄羅斯。

斯德哥爾摩的整個地鐵系統，被認為是世界上最大的藝術品之一。當中索爾納中心站（Solna centrum）的站內繪畫反映了環境、森林砍伐和農村人口減少等問題，是最引人注目的地鐵站。

布達佩斯的Szent Gellert Ter地鐵站採用「旋轉馬賽克」裝飾，其參考了附近著名的蓋勒特酒店內使用的瓷磚」。

美國洛杉磯好萊塢大道下方的好萊塢/藤街車站，採用電影主題的設計。該車站天花板上裝飾著電影膠片，還有由派拉蒙影業捐贈的兩台電影放映機，其凹槽柱頂部裝飾著棕櫚葉，讓人想起好萊塢黃金時代當地電影院的裝飾藝術風格。

曼谷的龍蓮寺地鐵站，其牆壁上裝飾有中國傳統圖案和瓷磚龍，深紅色的柱子和天花板上的金色巨龍圖案也使其與過去單調的地鐵站區分開來。

烏茲別克首都塔什幹以其精心設計的地鐵系統而聞名。《孤獨星球》描述，該車站設計了大量白色大理石裝飾和非常漂亮的枝形吊燈式燈光，這是一系列令人驚嘆的裝飾。

位於台灣高雄的美麗島站以『光之穹頂』而聞名，這是世界上最大的玻璃作品，由義大利藝術家 Narcissus Quagliata 設計。」這件令人難以置信的藝術品由 4500塊玻璃板組成、佔地超過2000平方米。主題圍繞著土、水、風和火。

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