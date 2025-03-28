投資人權衡供應和貿易戰風險 國際油價上揚

國際油價週四（27日）小幅上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕交易員正在評估全球原油供應的收緊，以及美國最新關稅政策對全球經濟的潛在影響。國際油價週四（27日）小幅上漲。

紐約西德州中級原油5月交割價上漲27美分，或0.4%，收每桶 69.92 美元。

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布蘭特原油5月交割價上漲 24 美分，或0.3%，收每桶 74.03 美元。

市場參與者正權衡貿易戰風險的升級。美國總統川普（Donald Trump）週三宣布，從下週起對進口汽車和輕型卡車徵收 25% 的關稅，對汽車零組件的關稅則將於 5 月 3 日開始實施。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「目前油市面臨的最大阻力來自對關稅的擔憂，因為這可能抑制需求。」

對委內瑞拉石油買家徵收的關稅仍支撐油價。川普在週二宣布，將對委內瑞拉原油的潛在買家徵收 25% 的新關稅，而消息人士週三透露，擁有全球最大煉油綜合設施的印度信實工業（Reliance Industries），擬停止進口委內瑞拉原油，以應對美國的新關稅政策。

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