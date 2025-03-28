華爾街齊看空！巴克萊：2025年AI算力可支援15-220億個AI Agent

巴克萊表示，2025年全球AI算力可支援15-220億個AI Agent（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街齊唱空人工智慧（AI）算力，現有AI算力足以滿足需求！巴克萊最新報告指出，2025年全球AI算力可支援15-220億個AI Agent（代理），這足以滿足美國和歐盟1億多白領工作者和超過10億企業軟體許可證的需求。

另TD Cowen透過通路調查發現，微軟資料中心租賃取消和延期情況比預期更為普遍，放棄在美歐合計耗電2GW的新資料中心項目，將此歸因為電腦集群供應過剩。

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外媒報導，3月26日，巴克萊認為現有的AI算力已經足夠支援大規模AI代理的部署，主要基於以下3點，首先在產業推理容量基礎部分，2025年全球約有1570萬個AI加速器（GPU/TPU/ASIC等）在線，其中40%（約630萬個）將用於推理，而這些推理算力中約一半（310萬個）將專門用於Agent/聊天機器人服務。

其次，可支援大量用戶，根據不同模型的運算需求，現有算力可支援15億到220億個AI代理，這足以滿足美國和歐盟1億多白領工作者和超過10億企業軟體許可證的需求。

最後，在更有效率模型的應用方面，如果使用更有效率的模型（如DeepSeek R1等），而非最先進但昂貴的模型（如OpenAI的o1），產業容量可提高15倍。已觀察到企業如Salesforce正在使用開源模型（如Mistral）而非最昂貴的專有模型。

不過，巴克萊亦指出，雖然目前整體算力充足，但針對高效能、低成本Agent產品的專用算力仍有較大缺口，這意味著，在AI Agent賽道上，具有高效推理成本結構和專注開發小型高效模型的公司可能擁有更大競爭優勢，而僅依賴大模型而不考慮單位經濟學的公司可能面臨更大挑戰。

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