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抓穩了！若美國經濟全面衰退 標普500指數恐跌至「這水準」

2025/03/28 11:11

美國銀行指出，認為今年可能出現經濟衰退的投資者，應該做好準備迎接美股市場的雙位數跌幅。（美聯社）美國銀行指出，認為今年可能出現經濟衰退的投資者，應該做好準備迎接美股市場的雙位數跌幅。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國銀行（Bank of America）的預測，認為今年可能出現經濟衰退的投資者，應該做好準備迎接美股市場的雙位數跌幅。美銀策略師表示，若失業率上升並導致經濟陷入衰退，標普500指數（S&P 500）可能跌至5000點，這意味著該指數相較於週四（27日）收盤水準，可能再下跌12%。

《商業內幕》報導，但美銀也指出，標普 500 指數在跌至 5000 點後，可能會出現反彈，並在年底時回升至5500點。標普500指數今年以來已下跌約3%。

美銀特別提到了美國2年期與10年期公債殖利率曲線的倒掛現象，歷年來這個指標被視為準確預測經濟衰退的信號。美銀指出：「美國勞動市場正逐步走弱，最終可能加速惡化，這種初期衝擊往往會打壓股市。美國公債殖利率曲線正在從倒掛狀態趨於陡峭。」

儘管如此，美銀的基本預測仍是標普 500 指數將在年底走高。美銀策略師認為，標普 500 指數將在 5885 點至 6175 點之間波動，這意味著比起當前水準，標普500指數還有最多 7% 的上漲空間。

標普 500 指數週四收在5693.31點，跌幅0.3%。

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