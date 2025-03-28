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歐盟、加拿大若聯手報復汽車關稅！川普警告：關稅會「遠超」目前計劃

2025/03/28 11:13

歐盟、加拿大若聯手報復汽車關稅！川普警告關稅會「遠超」目前計劃（彭博）歐盟、加拿大若聯手報復汽車關稅！川普警告關稅會「遠超」目前計劃（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅戰越演越烈，在美國總統川普宣佈對所有非美製造汽車徵收25%關稅後，歐盟與加拿大相繼暗示，對美採取報復性關稅，而川普週四回擊警告，若2大盟友聯手抗美，關稅會「遠超」目前計劃。

外媒報導，川普本週三在白宮簽署行政令，宣佈對所有進口汽車徵收25%關稅，相關措施將於4月2日生效，而如果在美國製造汽車，則無需繳納新關稅。

在川普宣佈將徵收非美製汽車關稅後，歐盟和加拿大都暗示可能採取報復行動。

雖然2大盟友都未公佈有關聯合行動對抗美國的正式聲明，但川普已先發制人，在美東當地時間27日，川普威脅，如果歐盟和加拿大聯手損害美國經濟，美國將徵收高額關稅。

川普在社群媒體上發文稱，如果歐盟與加拿大聯手損害美國經濟，那麼我們將對這兩方徵收遠超目前計劃的大規模關稅，保護這兩個國家有史以來最好的朋友！

雖然沒有在貼文明確規劃是什麼關稅，但之前川普就曾暗示，會對歐盟和加拿大徵收對等關稅。

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