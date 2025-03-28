馬斯克暗爽？華爾街專家：特斯拉是汽車關稅大贏家

華爾街分析師表示，特斯拉是明顯的汽車關稅贏家。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多位華爾街分析師認為，美國總統川普（Donald Trump）最新的汽車關稅政策，將讓特斯拉（Tesla）成為明顯的受益者，原因是特斯拉的生產基地幾乎全部位於美國。伯恩斯坦 （Bernstein） 分析師羅斯卡（Daniel Roeska）在週四（27日）給客戶的報告中就直言：「特斯拉獲勝，底特律輸了。」

《CNBC》報導，美國總統川普於週三（26日）宣布，所有「非美國製造」的汽車將從下週起，被徵收25%的關稅。這則消息引發了美國主要汽車製造商股票的劇烈波動，華爾街分析師開始評估這項政策對哪些車廠的影響最大或最小。而分析師普遍認為，特斯拉因為主要生產基地在美國，將成為相對受益者。

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羅斯卡形容特斯拉顯然是「結構性贏家」，並補充說，由於其本土化的市占率，特斯拉「更能抵禦」貿易風險。另一方面，他表示，福特（Ford）和通用汽車（General Motors）今年的稅息前利潤（EBIT）可能會下降最多30%

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無獨有偶，瑞銀（UBS）分析師斯帕克（Joseph Spak）指出，特斯拉與競爭對手Rivian都可能表現較好，因為它們100%的生產都在美國。然而，對於其他車廠來說，斯帕克表示，關稅生效後「顯然會帶來一些痛苦」。

TD Cowen 分析師米夏利（Itay Michaeli）也認為，特斯拉的大部分都在美國生產，是其相對受益的原因，尤其是特斯拉的 Model Y，這款車與中型跨界 SUV 競爭，但這個車型將近一半會受到新關稅的影響，業界普遍預計，車廠會將部分成本轉嫁給消費者，使得售價進一步上升。

對於汽車關稅一事，特斯拉執行長馬斯克則是在社交媒體平台 X 發文表示，特斯拉仍將受到該政策的影響，他說：「需要強調的是，特斯拉並非毫髮無傷，關稅對特斯拉的影響依然重大。」

雖然特斯拉週四收紅，但今年以來的股價累計跌幅仍接近30%。不過華爾街分析師普遍預計，特斯拉股價將出現反彈。根據 LSEG 的調查，大多數分析師對特斯拉給予「買入」評級，平均目標價顯示仍有約 18% 的上漲空間。

特斯拉週四盤中一度大漲逾7%，不過隨後漲幅收斂，終場僅上漲0.39%，收273.13美元。

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