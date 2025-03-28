輝達最佳買點到！美銀喊：只要1關鍵資訊明朗化 股價將飆漲8成

美銀表示，輝達最佳買點到，股價上漲空間上看8成（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達最艱難時刻即將結束，美銀表示，近期股價重挫，主要是受到AI晶片三級管制即將上路影響，一旦川普政府提供一些明確資訊，預期輝達將大幅反彈，分析師表示，在其股價大幅修正後，目前是最佳買點，將其目標價調為200美元，潛在上漲空間近8成。

CNBC報導，美銀表示，輝達最近的艱難時期即將結束，這意味著現在可能是人工智慧寵兒股票的買入機會，將輝達的評等列為買入，目標價上調為200美元，以週四收盤價111.43美元來看，潛在上漲空間為79.48%。

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美銀分析師Vivek Arya在最新報告中指出，2025年迄今，輝達股價已下跌超過15%，3月份尤其慘烈，在此期間下跌了近9%。

造成輝達近期股價重挫主要原因之一，是美國「人工智慧擴散出口管制框架」臨時最終規則，即將在5月15日上路，該框架在拜登政府的最後幾天首次推出，旨在通過限制輝達等公司的晶圓出口到批准的國家名單來控制全球人工智慧發展。

近期1個代表亞馬遜、Meta和Microsoft等公司的行業團體敦促川普總統在截止日期前放寬一些規定。

然而，仍然未知的最終規則，對輝達股價的影響可能被誇大了，Arya預計，一旦川普政府提供一些明確資訊，輝達股價將大幅反彈。

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