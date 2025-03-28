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汽車關稅壓力籠罩！美股續跌 台積電ADR再挫3.03％

2025/03/28 05:55

投資者難以應對川普的汽車關稅，美國股市週四持續下跌。（歐新社）投資者難以應對川普的汽車關稅，美國股市週四持續下跌。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三宣布對「所有非美國製造的汽車」徵收25%關稅，4月2日生效，令投資者難以應對，美國股市週四持續下跌。道瓊工業指數下跌155點、0.37%，那斯達克及標普500指數分別下跌0.53%、0.33%，費城半導體指數下挫2.07%，台積電ADR跌幅達3.03%，收在168.24美元。

綜合外媒報導，在華爾街動盪的市場中，週四通用汽車股價暴跌7.36%，福特下滑3.93%。汽車零件製造商Aptiv和BorgWarner各下跌了5%左右。特斯拉小漲0.39%，投資人認為這家電動車製造商主要在美國生產，其受到關稅的影響較小。

大型股方面，輝達下跌2.05%，博通跌4.06%，微軟上漲0.16%，蘋果上漲1.05%，亞馬遜漲0.11%。

川普長期以來一直在談論，要針對那些對美國進口產品徵收關稅的國家徵收對等關稅，他週三表示，關稅將「非常寬鬆」，並願意降低對中國的關稅，以進一步與字節跳動的TikTok達成協議。同時，他利用關稅作為談判手段，威脅表示如果歐盟和加拿大聯手對抗徵稅，美國將對它們徵收「更大幅度」的關稅。

道瓊工業指數下跌155.09點或0.37%，收42299.7點。

那斯達克指數下跌94.98點或0.53%，收17804.03點。

S&P 500 指數下跌18.89點或0.33%，收5693.31點。

費城半導體指數下跌93.49點或2.07%，收4415.25點。

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