進口車加徵關稅恐推高車價 美國購車族剉咧等

美國總統川普26日宣布將自下月初起對進口汽車與零件加徵25%的關稅。圖為27日在英國倫敦以東的蒂柏立碼頭上方以無人機拍攝停放於此的新車。（歐新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕拜美國總統川普宣布將自4月3日起對進口汽車與零件加徵25%關稅之賜，美國潛在購車族得為美國車價即將大漲做好心理準備─估計無論是進口車或美國本地自產車，所有在美銷售的汽車的製造成本，都將因加徵關稅而增加數千美元。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管川普宣稱美國車價會因關稅而下跌，但專家的預期卻正好相反：製造商與消費者都得面臨漲價之苦；一旦關稅生效，其所帶來的額外成本將迅速推高車價，最快數週內就會見分曉。

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美國車市資料網站「艾德門茲」（Edmunds.com）的資深經理德魯瑞（Ivan Drury）指出，汽車將會變貴，令人不爽的夭壽貴，而且漲價可能比大多數人意識到的更快，甚至在部分製造成本增加的車送入當地經銷商販售前就漲價；這波漲車價快到無法判定會漲多少，但漲個幾千美元跑不掉，甚至更多。

德魯瑞還說，車商未必得提高由經銷商支付的批發價來反映關稅成本，但仍有其他方式將額外的關稅成本轉嫁給消費者，像是取消好康的獎勵措施。例如，車商可以藉由不再提供1.9%的車貸補貼利率來降低成本，但消費者的購車成本卻因此大增，每輛車得多花6000到7000美元（約台幣19.87萬元到23.18萬元）。

智庫「安德森經濟集團」（Anderson Economic Group）估計，關稅對每輛汽車生產成本的衝擊，介於3500美元到12000美元，甚至更多之間，依車型而定；標普全球汽車（S&P Global Mobility）的機動車經濟學家納格爾（Peter Nagle）日前也說，目前市場上恐怕沒有哪輛車不會受到關稅的影響…「我認為車價會在關稅生效後1到2週內開始變化。」

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