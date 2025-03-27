晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

進口車加徵關稅恐推高車價 美國購車族剉咧等

2025/03/27 23:41

美國總統川普26日宣布將自下月初起對進口汽車與零件加徵25%的關稅。圖為27日在英國倫敦以東的蒂柏立碼頭上方以無人機拍攝停放於此的新車。（歐新社）美國總統川普26日宣布將自下月初起對進口汽車與零件加徵25%的關稅。圖為27日在英國倫敦以東的蒂柏立碼頭上方以無人機拍攝停放於此的新車。（歐新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕拜美國總統川普宣布將自4月3日起對進口汽車與零件加徵25%關稅之賜，美國潛在購車族得為美國車價即將大漲做好心理準備─估計無論是進口車或美國本地自產車，所有在美銷售的汽車的製造成本，都將因加徵關稅而增加數千美元。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管川普宣稱美國車價會因關稅而下跌，但專家的預期卻正好相反：製造商與消費者都得面臨漲價之苦；一旦關稅生效，其所帶來的額外成本將迅速推高車價，最快數週內就會見分曉。

美國車市資料網站「艾德門茲」（Edmunds.com）的資深經理德魯瑞（Ivan Drury）指出，汽車將會變貴，令人不爽的夭壽貴，而且漲價可能比大多數人意識到的更快，甚至在部分製造成本增加的車送入當地經銷商販售前就漲價；這波漲車價快到無法判定會漲多少，但漲個幾千美元跑不掉，甚至更多。

德魯瑞還說，車商未必得提高由經銷商支付的批發價來反映關稅成本，但仍有其他方式將額外的關稅成本轉嫁給消費者，像是取消好康的獎勵措施。例如，車商可以藉由不再提供1.9%的車貸補貼利率來降低成本，但消費者的購車成本卻因此大增，每輛車得多花6000到7000美元（約台幣19.87萬元到23.18萬元）。

智庫「安德森經濟集團」（Anderson Economic Group）估計，關稅對每輛汽車生產成本的衝擊，介於3500美元到12000美元，甚至更多之間，依車型而定；標普全球汽車（S&P Global Mobility）的機動車經濟學家納格爾（Peter Nagle）日前也說，目前市場上恐怕沒有哪輛車不會受到關稅的影響…「我認為車價會在關稅生效後1到2週內開始變化。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財