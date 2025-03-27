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內向的人最適合的5種工作 年薪最高789萬

2025/03/27 23:30

美媒披露內向的人最適合從事的工作，待遇最優渥的是放射科醫生。示意圖。（路透）美媒披露內向的人最適合從事的工作，待遇最優渥的是放射科醫生。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC揭露內向的人最適合的工作清單，年薪都超過10萬美元（約台幣330萬），待遇最優渥的是放射科醫生，年薪達23萬9200美元（約台幣789萬）。

暢銷書作家凱恩 （Susan Cain） 之前在接受 CNBC Make It 採訪時表示，內向的人更善於承擔風險，富有創造力，解決問題的能力也很強。

求職網 Resume Genius 最近編制一份最適合內向者的工作清單，他們使用美國勞工統計局和 Glassdoor 等網站的數據，重點關注「2個因素」，那就是「自主性高、社交互動低」。

CNBC整理出最適合內向的人從事的五種工作，待遇最好的是放射科醫生，年薪達23萬9200美元；其次是自然資源管理人員，年薪為15萬7740美元（約台幣520萬）；第三名是物理學家和天文學家，14萬9530美元（約台幣493萬）。

第四名為電腦與資訊研究科學家，14萬5080美元（約台幣478萬）；第五名為電腦硬體工程師，年薪13萬8080美元（約台幣455萬）。

CNBC指出，Resume Genius 所列出的清單之中，所有工作都非常適合重視獨立工作的人，有部分工作則可以完全遠端，例如排名第 6 位的軟體開發人員，年薪中位數為13萬160 美元（約台幣429萬），以及排名第 8 位的精算師，年薪中位數為 12萬美元（約台幣396萬）。

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