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沛星斬獲日系客戶專案 AI解決方案助攻在台行銷

2025/03/27 22:26

沛星斬獲日系客戶專案。（沛星提供）沛星斬獲日系客戶專案。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星互動科技（Appier，TSE：4180）耕耘AI解決方案有成，斬獲日本都市休閒風格服飾集團「URBAN RESEARCH」推動在台銷售動能的合作專案，展現AI行銷技術在現代零售產業當中的加值潛力。

沛星觀察，服飾品牌正積極拓展線上零售與直營模式，加強與消費者直接互動與個人化行銷。根據市調機構Fortune Business Insights 調查，在快時尚崛起、電商普及等因素驅動之下，全球服裝市場規模預計由2024年的1.7兆美元（約新台幣56.31兆元）增加至2032年的2.3兆美元（約新台幣76.41兆元），年均複合成長率（CAGR）約3.52%。

沛星此次斬獲「URBAN RESEARCH」作為客戶，主要是受惠於該公司在台灣推動行銷活動，亟需高效的自動化工具，以減少手動操作負擔、加速實現營運目標，而沛星旗下的AI解決方案有利於達到3大關鍵成效，包括達到線上與線下顧客旅程串聯優化、潛在顧客名單擴大、猶豫用戶購買決策驅動。

沛星提到，透過此次合作，日本客戶得以抓準消費者的購物意願、推送個人化行銷策略，也讓對產品有興趣的潛在顧客取得多元化的行銷活動內容，讓整體顧客轉換率提升203.9%，來自於網路銷售的營收表現也同步成長7.1%，成功增強其數位行銷所帶來的效益，建立品牌競爭優勢，同時增進用戶互動體驗，更進一步擴大新訪客註冊量。

沛星認為，全球服飾業面臨數位科技資訊碎片化時代，不易建立消費者的品牌忠誠度，市場競爭也日益激烈。旗下AI解決方案已掌握企業對消費者（B to C）廠商的營運痛點 ，即時針對用戶線上的購買時機，識別其購買意圖和猶豫指數，策略性地在最佳時機激活轉換率，提高品牌獲利能力，並減少過度折扣造成的品牌損害，未來將繼續攜手品牌業者擴大營收能量。

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