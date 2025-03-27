台新銀行將申設菲律賓馬尼拉代表處 今獲金管會核准

台新銀行規劃設立菲律賓馬尼拉代表人辦事處，今獲金管會核准申設。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新銀行為進一步掌握東協商機，擴大海外布局，並配合新南向政策，規劃設立馬尼拉代表人辦事處，今獲金管會核准申設，後續將依時程規劃遞件菲律賓央行，希望能結合新加坡、馬來西亞、越南、緬甸、泰國等各據點，持續完善亞洲地區的布局。

金管會表示，目前本國銀行於菲律賓設有分支機構者，計有中國信託商業銀行、元大商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、國泰世華商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行及臺灣銀行等9家銀行。

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台新銀行表示，菲律賓是東南亞經濟發展快速的國家之一，經濟成長率位於東南亞國家前段班，擁有廣大的內需市場與勞動力資源，搭配政府積極推動招商引資，以提升國內產業競爭力，促進經濟發展。

台新銀行指出，繼2024年日本福岡支行開業後，持續拓展銀行海外市場版圖，規劃設立菲律賓馬尼拉代表人辦事處，以結合新加坡、馬來西亞、越南、緬甸、泰國等各據點，持續完善亞洲地區的布局，提供客戶更完整的跨境服務，掌握此波全球供應鏈南向商機。

台新銀行看好東協國家受惠於人口紅利、積極引資、融入區域經濟整合，未來將成為供應鏈重組移轉的重要地區。台新銀行也將持續鎖定具有穩定經濟成長率及台商供應鏈布局的國家，擴張海外版圖，布建完整全球據點以服務更多台商並提高銀行海外獲利佔比。

截至2025年2月底止，台新銀行海外據點計有5家分行及4家代表人辦事處等9處，分別設置於香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、越南、緬甸、中國及泰國等國家或地區。

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