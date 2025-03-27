職安署發動全國建築工地突襲聯檢 南港LaLaport在列

職安署署長鄒子廉與臺北市政府勞動局長王秋冬，前往南港LaLaport案場裝修作業實施檢查，針對瓦斯管線及電氣設備等系統，提醒施工廠商作好安全管理。（職安署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了防止建築工地發生墜落、火災及倒崩塌等災害，動部職安署今（27）日出動百名勞動檢查員，分別於北、中、南地區對已有工安裁罰紀錄建商所屬工地發動同步突擊勞檢，凡違反規定工地均祭出重罰。初步統計，今日同步勞檢共82工地、違反256項、停工28處、罰鍰1023萬元。

有鑑於年初台中新光三越百貨發生裝修氣爆重大意外，造成嚴重死傷，今日的勞檢，職安署長鄒子廉特別偕同臺北市政府勞動局長王秋冬，前往日前甫正式開幕的南港LaLaport，進行案場裝修作業實施檢查。

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王秋冬強調，為防範類似事故，臺北市由產業發展局督促四大瓦斯公司，在進行營業用戶瓦斯管線改裝或拆表時，協助確認施工現場持有室內裝修施工許可實況後，回報產業發展局，並副知建築管理工程處、消防局及勞動檢查處，依風險分級原則進行查處，橫向聯繫合作防災。

根據職安署統計，去（113）年營造業三大災害分別為墜落、倒崩塌及火災，其中墜落職災死亡人數降至83人，較前3年同期平均值減少17人，降幅17.0%，雖見初步成效，但仍高於英國、新加坡及日本等國家；倒崩塌及火災等職災死亡人數則分別為17人及10人，較前3年同期平均值各增加4人及10人，且因113年底台中市全聯大肚生鮮場新建工程大火造成勞工9死5傷，使「火災」首次列入營造業三大災害。

職安署長鄒子廉表示，本次全國聯檢特別針對連續發生職災及已有工安裁罰紀錄的不動產開發或建設業者所屬建案，以墜落、火災及倒崩塌等危害預防重點加強實施檢查，督促建商加強要求所屬建案落實施工風險管理。

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