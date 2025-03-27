國票金現金股利腰斬遭質疑 法說會釋疑

國票金控今日召開線上法人說明會，由總經理陳冠舟主持。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）2024年稅後淨利21億7113萬元、年增8.54%，每股稅後盈餘0.61元，每股淨值11.88元。董事會雖已決議每股配發現金股利0.3元及股票股0.287元，但現金股利配發金額為何較去年的0.73元大幅縮水？國票金強調，今年多保留些盈餘在帳上，但股票股利增加，藉此強化資本結構。

國票金控今日召開法人說明會，由總經理陳冠舟主持，為投資人報告2024年及2025年1-2月營運狀況。國票金2024年稅後淨利21億7113萬元、年增8.54%，EPS為0.61元。其中子公司國際票券整體獲利成長3.22%；國票證券則因股市交易市場日均量較前一年高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，全年獲利較前年成長40.25%。

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國票金2025年1至2月稅後淨利3億2364萬元，較去年同期減少8347萬元，減幅20.5%，EPS為0.09元。國際票券及國票證券前2月獲利分別較去年同期減少19.53%及43.73%。

法人關注董事會日前通過的股利政策，現金股利0.3元，較前去年的0.73元僅約4成，國票金解釋，主要是前1年度出現債券評價減損，需提列特別盈餘公積，在去年迴轉後，如同去年一次發了2年的現金股利，今年則提高股票股利的金額，但多留了些錢在公司帳上，藉此強化資本結構，藉此因應自去年底以來，因債市波動劇烈，導致其他綜合損益（OCI）評價出現的帳面減損，以維持雙重帳槓桿比率。

國票金積極拓展租賃業務，除了在中國投資國旺租賃，2024年也在台灣設立國票金租賃公司，對金控旗下子公司的授信客戶，提供延伸服務，開業首年已達成損益兩平且小幅獲利。

子公司純網銀樂天銀行方面，因主管機關開放網銀線下作業服務，樂天銀行積極參與聯貸案業務，並規劃辦理企業貸款業務，有助於縮短未來損益兩平期間。

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