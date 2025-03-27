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MINI Cooper「JCW性能版、敞篷」登台 起跳價210萬起

2025/03/27 19:27

MINI總代理汎德今天發表MINI John Cooper Works （JCW）性能車款，並同步導入MINI Cooper Cabrio S敞篷車型，售價皆為210萬元起跳。 （記者楊雅民攝）MINI總代理汎德今天發表MINI John Cooper Works （JCW）性能車款，並同步導入MINI Cooper Cabrio S敞篷車型，售價皆為210萬元起跳。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕MINI總代理汎德今天發表MINI John Cooper Works （JCW）性能車款，並同步導入MINI Cooper Cabrio S敞篷車型，售價皆為210萬元起跳。

MINI專屬賽車品牌John Cooper Works是MINI車系中蘊含賽車基因的高性能代表，全新世代的MINI John Cooper Works再次將賽道基因與現代科技完美融合，搭載強力的TwinPower Turbo渦輪增壓四汽缸引擎，0-100km/h加速僅需6.1秒，最大輸出231匹馬力。

同時擁有7種專屬MINI Experience Mode體驗模式，以多元駕馭風格滿足各種行車需求，打造個性化駕駛體驗，在啟動競速儀錶Go-Kart模式中，圓形OLED中控螢幕以黑紅設計增添動感，儀錶顯示還能即時呈現與駕駛動態相關的數據，每當油門被踩下，螢幕中的儀錶指針隨著加速而迅速攀升。

全新MINI Cooper Cabrio則讓純粹駕馭樂趣與敞篷完美結合，只需18秒電動頂篷即可輕鬆開啟，Always Open開篷計時器功能更是MINI Cooper Cabrio的標誌性特色，每次開篷都成為值得珍藏的時刻，OLED中控螢幕即時顯示累積開篷時間與當前氣溫，締造MINI獨特儀式感。

經典的八角形水箱護罩與圓形LED頭尾燈，搭載2.0升TwinPower Turbo渦輪增壓汽油直列四汽缸引擎，輸出最大204匹馬力，0-100km/h加速僅需6.9秒，精準轉向系統與動態懸吊設定，造就靈敏的操控與無可取代的駕駛體驗。

Always Open開篷計時器功能更是MINI Cooper Cabrio的標誌性特色，每次開篷都成為值得珍藏的時刻，OLED中控螢幕即時顯示累積開篷時間與當前氣溫，締造MINI獨特儀式感，讓每趟旅程都成為風格與自由的極致體驗。

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