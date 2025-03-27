MINI Cooper「JCW性能版、敞篷」登台 起跳價210萬起

MINI總代理汎德今天發表MINI John Cooper Works （JCW）性能車款，並同步導入MINI Cooper Cabrio S敞篷車型，售價皆為210萬元起跳。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕MINI總代理汎德今天發表MINI John Cooper Works （JCW）性能車款，並同步導入MINI Cooper Cabrio S敞篷車型，售價皆為210萬元起跳。

MINI專屬賽車品牌John Cooper Works是MINI車系中蘊含賽車基因的高性能代表，全新世代的MINI John Cooper Works再次將賽道基因與現代科技完美融合，搭載強力的TwinPower Turbo渦輪增壓四汽缸引擎，0-100km/h加速僅需6.1秒，最大輸出231匹馬力。

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同時擁有7種專屬MINI Experience Mode體驗模式，以多元駕馭風格滿足各種行車需求，打造個性化駕駛體驗，在啟動競速儀錶Go-Kart模式中，圓形OLED中控螢幕以黑紅設計增添動感，儀錶顯示還能即時呈現與駕駛動態相關的數據，每當油門被踩下，螢幕中的儀錶指針隨著加速而迅速攀升。

全新MINI Cooper Cabrio則讓純粹駕馭樂趣與敞篷完美結合，只需18秒電動頂篷即可輕鬆開啟，Always Open開篷計時器功能更是MINI Cooper Cabrio的標誌性特色，每次開篷都成為值得珍藏的時刻，OLED中控螢幕即時顯示累積開篷時間與當前氣溫，締造MINI獨特儀式感。

經典的八角形水箱護罩與圓形LED頭尾燈，搭載2.0升TwinPower Turbo渦輪增壓汽油直列四汽缸引擎，輸出最大204匹馬力，0-100km/h加速僅需6.9秒，精準轉向系統與動態懸吊設定，造就靈敏的操控與無可取代的駕駛體驗。

Always Open開篷計時器功能更是MINI Cooper Cabrio的標誌性特色，每次開篷都成為值得珍藏的時刻，OLED中控螢幕即時顯示累積開篷時間與當前氣溫，締造MINI獨特儀式感，讓每趟旅程都成為風格與自由的極致體驗。

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