晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅重擊！人民幣恐貶21％ 「這國貨幣」最慘貶近4成

2025/03/27 19:35

美國總統川普26日在白宮橢圓形辦公室展示簽署的行政命令，將對進口汽車徵收25%的關稅。（資料照，彭博）美國總統川普26日在白宮橢圓形辦公室展示簽署的行政命令，將對進口汽車徵收25%的關稅。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國預計4月2日實施對等關稅，川普26日也簽署對進口汽車開徵25%關稅的公告，衝擊全球金融市場。巴克萊（Barclays）銀行表示，外匯市場還沒完全反映美國關稅帶來的影響，在極端情況下，中國人民幣可能貶值21%，墨西哥披索兌美元最多重貶近4成。

該銀行的分析師Sheryl Dong表示，根據目前的關稅計劃，人民幣兌美元的匯率大約低估了10%。分析師們暗示，在考慮到美國威脅徵收的所有關稅以及其他國家宣布的反制措施後，這種貶值風險可能被低估了。

投資者正在為4月2日大規模對等關稅作準備，屆時美國將根據每個國家的具體情況徵收關稅，因應對美國進口商品的障礙。貿易緊張局勢升級，川普週三簽署了一項公告，決定對進口汽車徵收25%的關稅。其他行業特定的關稅也在籌備之中，川普威脅對木材、半導體和藥品徵稅。

巴克萊分析師寫道，如果把潛在產業關稅和因遵守美墨加貿易協定（USMCA）而延後實施的商品關稅納入考量，墨西哥披索兌美元最多可能貶值38%。

繼披索之後，人民幣可能下跌約21%，加幣恐下跌19%。至於歐元，可能受到的衝擊預計為約9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財