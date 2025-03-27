川普關稅重擊！人民幣恐貶21％ 「這國貨幣」最慘貶近4成

美國總統川普26日在白宮橢圓形辦公室展示簽署的行政命令，將對進口汽車徵收25%的關稅。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國預計4月2日實施對等關稅，川普26日也簽署對進口汽車開徵25%關稅的公告，衝擊全球金融市場。巴克萊（Barclays）銀行表示，外匯市場還沒完全反映美國關稅帶來的影響，在極端情況下，中國人民幣可能貶值21%，墨西哥披索兌美元最多重貶近4成。

該銀行的分析師Sheryl Dong表示，根據目前的關稅計劃，人民幣兌美元的匯率大約低估了10%。分析師們暗示，在考慮到美國威脅徵收的所有關稅以及其他國家宣布的反制措施後，這種貶值風險可能被低估了。

請繼續往下閱讀...

投資者正在為4月2日大規模對等關稅作準備，屆時美國將根據每個國家的具體情況徵收關稅，因應對美國進口商品的障礙。貿易緊張局勢升級，川普週三簽署了一項公告，決定對進口汽車徵收25%的關稅。其他行業特定的關稅也在籌備之中，川普威脅對木材、半導體和藥品徵稅。

巴克萊分析師寫道，如果把潛在產業關稅和因遵守美墨加貿易協定（USMCA）而延後實施的商品關稅納入考量，墨西哥披索兌美元最多可能貶值38%。

繼披索之後，人民幣可能下跌約21%，加幣恐下跌19%。至於歐元，可能受到的衝擊預計為約9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法