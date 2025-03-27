Skype即將退役 互動資通「team+」詢問度暴增

互動資通指出，「team+」（企業私有雲溝通協作平台）受惠Skype停運，企業詢問度激增。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕微軟宣布將於2025年5月正式停用Skype，國內製造業、金融機構等企業正加速尋找替代通訊平台，資訊服務業者互動資通今日表示，旗下產品「team+」（企業私有雲溝通協作平台）近期的企業詢問度與網路關鍵字搜尋熱度激增，僅次於新冠疫情高峰，尤以「訂閱制」方案最受歡迎。

互動資通董事長郭承翔指出，近期客服團隊明顯感受到企業對team+的諮詢量激增，業務顧問也接獲大量來自既有客戶轉介紹的新需求。深入了解後發現，眾多企業長期使用Skype作為日常溝通工具，因服務即將終止，紛紛規劃導入更具資安與整合能力的新協作平台，其中又以國內製造業為主要需求來源，其次則為金融業等高度重視資安的產業。

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郭承翔進一步說明，這些企業過去主要透過 Skype 處理簡易通話、日常溝通與通訊錄管理，趁此機會重新檢視內部數位工具架構，加上資安風險意識日益高漲，也促使更多企業開始深入了解數位轉型的實際應用與效益。

互動資通表示，「team+」是提供AI數位轉型服務的內部協作平台，提供企業專屬即時溝通、整合企業內部文件、通訊錄和作業流程等資訊，提升企業內部溝通、作業效率和生產力，且team+區分買斷和訂閱制2種服務方案，因訂閱制具高度彈性，採一年一期約，隨時可終止，近期越來越受企業喜愛。

郭承翔強調，team+採私有雲佈署，資料於企業內部控管，敏感資訊不外流。且team+具備高度彈性與客製化能力，可依照企業實際需求整合既有ERP、CRM等系統，並支援AD/LDAP權限管理，便於IT管理與用戶控管。平台亦可與AI技術整合，協助員工快速上手，大幅縮短導入時間，實現「零痛點」的數位轉型。

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