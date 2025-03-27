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車輛公會:川普加徵汽車關稅 台灣不需主動調降汽車進口關稅

2025/03/27 19:02

台灣區車輛公會表示，美國加徵汽車關稅25%對台灣汽車整車影響並不大，政府不需要主動調降汽車整車進口關稅。（業者提供）台灣區車輛公會表示，美國加徵汽車關稅25%對台灣汽車整車影響並不大，政府不需要主動調降汽車整車進口關稅。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國總統川普3月26日宣布將於4月2日加徵汽車關稅25％，台灣區車輛公會表示，美國加徵汽車關稅25%對台灣汽車整車影響並不大，政府不需要主動調降汽車整車進口關稅，以避免對台灣的汽車及汽車電子相關產業帶來嚴重衝擊，進而對整個汽車產業鏈從上游到下游造成難以挽回的影響。

根據財政部的統計，台灣從美國進口小汽車約新台幣303億元，台灣出口到美國約新台幣30億元，出口到美國的金額較少，汽車進口關稅涉及貿易平衡問題，相關政策需要審慎評估。

關稅是國際貿易與產業發展的重要政策籌碼，美國小客車的關稅稅率在加徵前為2.5%，但是在美國受歡迎的皮卡車（Pick up）關稅稅率仍維持25%，目的就是要將汽車生產製造留在國內，美國川普總統加徵關稅的目的，也是要推動製造業回流。

目前台灣甚少有汽車出口至美國，借鑑美國提高汽車整車進口關稅，建議政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅，若台灣小客車的進口關稅稅率由17.5%直接降至0%或2.5%，除了國家稅收損失外，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶影響國內汽車產業上、中、下游供應鏈以及車輛電子產業的發展。

車輛公會呼籲，政府在制定關稅政策時，需進行全面且審慎的評估，綜合考慮產業的長遠發展，車輛產業為技術與資本密集的產業，其產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常廣，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業。

車輛公會稱，車輛產業有「火車頭工業」之稱，加上近年全球AI與綠色產業發展，資通訊、半導體晶片成為電動車重要應用產業場域，台灣也積極投入朝向電動化與智慧化發展，台灣汽車產業成為台灣ICT產業進入汽車供應鏈的平台，台灣汽車產業及汽車電子產值2024年合計已達9948億元，此刻正是台灣汽車相關產業轉型及升級的關鍵時刻。

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