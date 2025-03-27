西門子數位雙生+AI 助鴻海、廣達、中興電、台電等台企再升級

台灣西門子總裁暨執行長張合翕（Frank Grunert）表示，西門子在台灣已與鴻海、廣達、中興電、台電等公司企業合作。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣西門子（Siemens）今舉行年度記者會，台灣西門子總裁暨執行長張合翕（Frank Grunert）表示，西門子積極在全球推動「數位雙生」（Digital Twin），再透過AI科技，加速產業發展；西門子在台灣已與鴻海、廣達、中興電、台電等公司企業合作。

張合翕去年8月赴台上任，今首次面對台灣媒體。他指出，西門子致力於虛實整合，達到節源減碳目標；西門子去年與SONY、賓士、海尼根國際業者等合作，例如面對中國車廠競爭，賓士就透過數位雙生能源科技，提升效率；西門子也與輝達、微軟在生成式AI的戰略聯盟，協助德國默克（Merck）集團轉型。

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他解釋，西門子與輝達（NVIDIA）在工業用生成式AI合作，可協助企業脫碳。不少產品的碳足跡在設計階段就決定，雙方合作可以讓全球數千家製造商更有效率。

在台灣部分，張合翕說明，西門子多年來協助半導體、MicroLED 顯示技術、會展場館、能源管理及軌道運輸等領域取得成功。

西門子去年協助南港展覽館1館打造綠色場館，預計可降低空調系統能耗35%，每年省約36萬度電，可協助拓展到其他場域；另外，西門子也與中興電展開技術合作，提升電動車充電樁穩定性等。

西門子與台電更是長期合作，去年在花蓮玉里變電所，採用創新的Blue GIS技術，相較於過去的六氟化硫（SF6）氣體作為電氣開關設備的絕緣介質，Blue GIS能降低環境負擔；張合翕表示，Blue GIS在台灣只有西門子產品獲得認證，目前確實是示範案，若進展順利有助於推廣到其他廠商。

國內正在能源轉型，擴充電廠貨強化電網，高壓、特高壓等都需要使用GIS設備；隨淨零趨勢到來，目前歐洲普遍採用Blue GIS，若台灣也跟進汰換，對台灣西門子將是一大商機。

張合翕也給台灣市場5大建議，包括轉變思維，邁向碳中和；擁抱科技，加速永續發展；平衡軟硬體發展，實現虛實整合；深化合作夥伴關係與企業生態系，因為單打獨鬥行不通；透過數位科技永續發展。他表示，AI及生成式AI確實對科技創新帶來龐大成長，若軟體與硬體整合，將能進一步提升。

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