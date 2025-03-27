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Google、亞馬遜加碼投資台灣合計95.9億 經濟部核准

2025/03/27 18:59

經濟部今核准Google和亞馬遜對台灣子公司增資案。（路透）經濟部今核准Google和亞馬遜對台灣子公司增資案。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今核准Google和亞馬遜等2家國際科技大廠對台灣子公司增資案，金額分別是新台幣70億元、25.94億元，其中Google主要投入研發手機等產品，亞馬遜則是既有資料中心維運。此外，台積電對英屬維京群島子公司100億美元增資案今天也獲准通過。

經濟部投資審議會今召開第18次會議，會中核准8件重大投資案件，其中僑外投資2件、對外投資4件、對中投資2件。

僑外投資部分，英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED，以新台幣70億元增資業台灣科高工程有限公司，從事硬體及電子資訊軟體研發業務。經濟部說明，Google在台灣設有研發團隊，這次增資目的主要是要研發手機等穿戴設計產品。

另一案是美商A100 ROW, INC.以新台幣25億9400萬元增資台灣亞馬遜資料中心，從事經營資訊軟體服務等業務，主要是用於既有資料中心等設備維運和人事費用。

對外投資部分，台積電以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務，主因台積電考量外匯避險成本，將自有外匯轉投資至維京群島子公司，用於銀行定存及債券投資孳息。

第2件對外投資案是精成科技股份有限公司，以約281億5629萬日圓受讓日本LINCSTECH CO., LTD.全數股權，從事經營高階印刷電路版製造，涵蓋高層板、半導體探針卡、高密度連結板、汽車板等業務。

第3件對外投資案是緯穎科技服務股份有限公司，以3億美元投資設立美國WIWYNN TECHNOLOGY CORPORATION，從事經營雲端伺服器產品的生產配銷服務。

第4件對外投資案是中國信託商業銀行股份有限公司，以1億7000萬美元貸款投資菲律賓CTBC BANK （PHILIPPINES） CORP.，從事經營商業銀行業務。

對中投資方面，經濟部表示，銀泰科技股份有限公司，以6500萬美元增資成鼎精密元件（常熟）有限公司，從事經營設計及製造滾珠螺桿、線性滑軌、精密滑台、精密線上量測儀器等產品，增資金額用於償還對台資銀行的長期借款及支付應付帳款。

另一案是堤維西交通工業股份有限公司，以人民幣3億1050萬元（約折合4500萬美元）間接受讓大茂偉瑞柯車燈有限公司股權，實行後持股比例100%，主要從事經營汽機車用燈具等的產銷業務。

投審會補充，大茂偉瑞柯車燈有限公司原本由堤維西公司與印度商合資成立，這次增資是堤維西公司依據國際仲裁庭的裁決，收購印度商股權，藉以取得大茂偉瑞柯車燈有限公司主導權。

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